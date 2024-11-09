Водитель петербургского автобуса монтировкой разбил иномарку

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На опубликованных кадрах водитель автобуса ударил монтировкой по кузову и капоту Toyota. В результате он выбил стекла со стороны водителя и переднего пассажирского сиденья.

В пресс-службе МВД уточнили, что конфликт между участниками дорожного движения произошел в минувшую пятницу на улице Партизана Германа в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Сотрудники полиции завели против водителя автобуса уголовное дело, по которому его задержали.

В конце октября севшая за руль нетрезвая женщина протаранила 10 припаркованных машин и уехала с места аварии. Сотрудники подмосковной полиции быстро установили личность устроившей массовое ДТП водителя и доставили ее в территориальный отдел полиции.