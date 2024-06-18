18 июня 2024, 19:57

Водитель маршрутки развращал девочек на остановке на Кубани

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Водитель маршрутки полгода совершал преступления сексуального характера в отношении девочек в поселке Ильском Северского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, мужчина развращал детей с января по май на конечной остановке общественного транспорта. Его жертвами стали пять школьниц в возрасте от 11 до 14 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера против лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обвиняемого арестовали.

Пять иностранцев ранее задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Преступление произошло в поселке Аэропорт. Мужчины напали на несовершеннолетнюю и надругались над ней. Их задержали по горячим следам.

Уголовное дело Дети Мужчины Водители Краснодарский край
18 июня 2024, 18:26
Мужчин, устроивших драку с поножовщиной в Одинцове, поймали в Минске
РИА «Новости»
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Двух граждан ближнего зарубежья, принимавших участие в драке с поножовщиной на Можайском шоссе, поймала полиция. Об этом сообщил в своем Telegram глава Одинцова Андрей Иванов.

«Задержаны двое граждан ближнего зарубежья, которые принимали участие в конфликте 16 июня на Можайском шоссе. Сотрудники полиции проводят проверку», - написал он.

В подмосковном главке МВД уточнили, что речь идет о двух уроженцах из республик Средней Азии 1998 и 1995 года рождения.

«Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске», - уточнила начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

ЧП на Можайском шоссе произошло вечером 16 июня. Два злоумышленника напали на мужчину, избили и ранили ножом.

Потерпевшего доставили в больницу. По факту случившегося возбудили дело о хулиганстве.

Драки Поножовщины
18 июня 2024, 17:25
Один из боевиков выжил во время штурма ростовского СИЗО 16 июня
РИА «Новости»
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Один из боевиков, участвовавших в захвате заложников в ростовском СИЗО, выжил во время штурма, заявил источник Baza. По информации Telegram-канала, преступника ранили в голову, сейчас он находится в больнице.

Собеседник Baza уточнил, что раненого террориста поместили в реанимацию нейрохирургического отделения одной из больниц Ростова-на-Дону.

Официально эти данные не подтверждали. Во ФСИН ранее заявляли, что всех преступников, захвативших заложников, ликвидировали во время штурма.

ЧП в ростовском СИЗО произошло утром 16 июня. Преступники взяли в заложники двух человек, в том числе начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму.

Расследование уголовного дела по факту случившегося взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Захват заложников в ростовском СИЗО
18 июня 2024, 16:47
Россиянин зарезал выпускника школы, приняв его за любовника жены
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Выпускник школы Улан-Удэ умер от ножевых ранений, полученных в ходе нападения местного жителя. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, мужчина принял подростка за любовника жены.

По данным ведомства, мужчина приехал домой в ночь на понедельник, 17 июня. Но супруга отказалась открывать ему дверь. Он заночевал во дворе, а утром увидел проходящего мимо молодого человека и решил, что тот провел ночь с его женой.

Напуганный выпускник попытался убежать от разозлившегося ревнивца и побежал вдоль дороги, привлекая внимание водителей. Но никто из них не остановился. Нападавший догнал мальчика на остановке. Сначала он ударил выпускника электрошокером, а после схватился за нож и нанес несколько ударов. От полученных ранений подросток умер на месте.

Мать погибшего мальчика в комментарии 360.ru заявила, что сын планировал поехать в школу, чтобы узнать результаты ЕГЭ. О предстоящей встрече договорился с одноклассницей, но на место так и не приехал. Женщина добавила, что в районе проживания ревнивца сын живет.

Следователи Бурятии завели уголовное дело об убийстве. Его расследование взяла под контроль республиканская прокуратура. В ближайшее время криминалисты обратятся с ходатайством в суд для избрания подозреваемому в жестокой расправе над подростком меры пресечения.

В середине мая московские следователи задержали в поселке Первомайское подростка по подозрению в убийстве домработницы. По версии следствия, юноша повздорил с горничной и несколько раз ударил ее ножом.

Уголовное дело Убийства Прокуратура РФ Школьники Мужчины Поножовщины Следственный комитет России Бурятия
18 июня 2024, 15:04
Пенсионер устроил стрельбу на заводе в Рязани. Погибла девушка
РИА «Новости»
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Пожилой мужчина застрелил из ружья двух человек в Рязани. Причиной конфликта стал имущественный спор, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту случившегося возбудили дело. По информации ведомства, конфликт у 66-летнего мужчины и еще двух человек возник из-за имущественного спора. В итоге он решил расправиться со своими оппонентами - взял охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в людей.

Один из раненых погиб на месте, второго человека доставили в больницу. Стрелка задержали.

По данным Mash , стрельбу устроил поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовки». Мужчина застрелил девушку-бухгалтера предприятия и ранил своего племянника.

Произошло все прямо на территории завода. По словам источника Telegram-канала, девушка умерла сразу же от выстрела в голову. По предварительным данным, мужчина устроил разборку из-за долга по поставкам.

Убийства Стрельба

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