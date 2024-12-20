Вместо тела покойного сына жителям Екатеринбурга отдали пакет с костями

Мужчина в июне приехал в поселок Витязево с семьей. Когда отпуск закончился, он проводил дочь и жену на поезд до Санкт-Петербурга, а сам поехал в аэропорт, чтобы вернуться в Екатеринбург. Турист добрался на электричке до Адлера, пошел к автобусной остановке и пропал. Больше его не видели.

Правоохранители нашли тело 18 сентября, а через восемь дней сообщили об этом родственникам. За останками семью вызвали 9 ноября. Рассчитывая забрать тело, родители поехали на грузовой машине, но от полиции получили лишь пакет с тремя килограммами костей.

Специалисты в Краснодаре провели экспертизу и установили, что уралец уже после смерти получил перелом основания черепа. Кроме того, его жена выяснила, что муж в день гибели пытался дозвониться до спасателей по номеру 112, но никто не взял трубку. Родственники заподозрили, что мужчину убили, а тело подбросили, но полицейские отказались возбуждать уголовное дело и признали смерть несчастным случаем.

В Тунисе пропала группа из 11 российских туристов. Впоследствии выяснилось, что их схватила полиция недалеко от границы с Алжиром.