20 декабря 2024, 00:39

Вместо тела покойного сына жителям Екатеринбурга отдали пакет с костями

РИА «Новости»
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Полиция обнаружила в Краснодарском крае тело туриста из Екатеринбурга спустя три месяца поисков. Еще через два месяца семья покойного получила его кости и отказ в возбуждении уголовного дела об убийстве. Об этом сообщила Lenta.ru.

Мужчина в июне приехал в поселок Витязево с семьей. Когда отпуск закончился, он проводил дочь и жену на поезд до Санкт-Петербурга, а сам поехал в аэропорт, чтобы вернуться в Екатеринбург. Турист добрался на электричке до Адлера, пошел к автобусной остановке и пропал. Больше его не видели.

Правоохранители нашли тело 18 сентября, а через восемь дней сообщили об этом родственникам. За останками семью вызвали 9 ноября. Рассчитывая забрать тело, родители поехали на грузовой машине, но от полиции получили лишь пакет с тремя килограммами костей.

Специалисты в Краснодаре провели экспертизу и установили, что уралец уже после смерти получил перелом основания черепа. Кроме того, его жена выяснила, что муж в день гибели пытался дозвониться до спасателей по номеру 112, но никто не взял трубку. Родственники заподозрили, что мужчину убили, а тело подбросили, но полицейские отказались возбуждать уголовное дело и признали смерть несчастным случаем.

В Тунисе пропала группа из 11 российских туристов. Впоследствии выяснилось, что их схватила полиция недалеко от границы с Алжиром.

Убийства Туризм Сочи Екатеринбург Краснодарский край
20 декабря 2024, 00:17
Пьяный отец убил дочь и ранил ножом жену в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Мужчина крепко выпил, убил свою дочь и ранил жену. После этого он покончил с собой, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

По предварительным данным, семья снимала квартиру в Ростове-на-Дону. В ночь на 19 декабря 37-летний мужчина ударил ножом свою 14-летнюю дочь и супругу. Девочка получила несовместимую с жизнью травму, ее мать доставили в больницу.

Ростовчанин после этого свел счеты с жизнью. В момент преступления он был пьян. Что стало мотивом для жестокого убийства, выяснит следствие.

По данным сайта rostov.kp.ru , женщина с тремя детьми приехала к мужу из Забайкальского края. Она смогла отбиться от пьяного супруга и выскочить с сыновьями в подъезд. Там им помогли жильцы многоэтажки.

В Ростовской области пенсионер застрелил 67-летнюю женщину и ее дочь во время бытовой ссоры, а затем покончил с собой. Следователи установили, что причиной расправы стала личная неприязнь.

Убийства Больницы Семья Мужчины
19 декабря 2024, 23:25
На Урале сожитель зверски убил мать четверых детей
Freepik
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В Свердловской области в тагильском поселке Сокол соседи обнаружили тело 24-летней женщины, воспитывающей четверых детей. По подозрению в убийстве задержали ее сожителя, сообщил Kp.ru.

Молодую женщину зарезали на глазах у детей в ночь на 19 декабря. Обнаружившие ее тело соседи вызвали врачей и полицию. Под подозрение попал сожитель жертвы, который оказался отцом самого младшего из детей.

По данным издания, погибшая не работала, находилась в декрете и воспитывала двух сыновей и двух дочерей. С первым своим мужем она развелась и сошлась с 21-летним мужчиной.

Последнее ее сообщение в соцсетях было посвящено старшему сыну, которому исполнилось восемь лет. Три дня спустя ее жестоко убили.

По данным следствия, нетрезвый сожитель зарезал девушку из-за просьбы убавить громкость телевизора. Обвиняемый и раньше был не в ладах с законом, совершая имущественные преступления.

«За данные деяния он был осужден к лишению свободы», - заявил изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ее сожителя уже задержали, он признался в убийстве и стал сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Региональный СК сообщил, что следователи уже устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Ранее в Самарской области 15-летнего подростка обвинили в покушении на убийство.

Урал Убийства Дети МВД РФ Женщины Поножовщины Свердловская область Полиция Избиения Следственный комитет России
19 декабря 2024, 22:32
Чиновник в Петербурге прятал взятку в коробке из-под виски
РИА «Новости»
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Силовики задержали главу администрации Красносельского района Олега Фадеенко по подозрению в получении крупной взятки от предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, как переодетые в коммунальщиков правоохранители подбежали к автомобилю, где находился чиновник. В салоне они нашли золотую коробку из-под виски, в которой лежали деньги.

По предварительной версии, 19 декабря Фадеенко получил три миллиона рублей в кабинете администрации. Посредник передал ему вознаграждение от предпринимателя, занимающегося охранной деятельностью за содействие в заключении госконтрактов.

Уголовное дело завели по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В ближайшее время Фадеенко предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее стало известно об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Его обвинили по статье о взяточничестве в особо крупном размере. Басманный суд отправил Любимова в СИЗО на два месяца.

Санкт-Петербург Суд Коррупция Чиновники Аресты
19 декабря 2024, 19:55
Бывшая белгородская чиновница получила 21 год колонии за содействие терроризму
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Приговор в 21 год колонии и штраф в 1,5 миллиона рублей получила бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук* по обвинению в подготовке терактов на железной дороге. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

По версии обвинения, подсудимая выступила в качестве посредника в передаче денег потенциальным исполнителям терактов на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах. Своей вины Шинкарук* не признала. Она подчеркнула, что не знала целей, на которые пойдут средства.

Адвокаты обвиняемой объяснили, что с подзащитной связался ее бывший муж, который уехал на Украину. Он перевел женщине деньги и попросил их передать через ячейку неизвестному, который якобы занимался операциями с криптовалютой.

Точно также бывший супруг чиновницы поступил со своим другом детства Александром Холодковым* , который оставил сверток с деньгами в уличной урне. По версии следователей, эти деньги предназначались для организации те актов на территории Белгородской области.

Холодкова обвинение посчитало подельником бывшей чиновницы. Суд приговорил его к 21 году колонии, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима.

*Внесены в список террористов и экстремистов.

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