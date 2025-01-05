Влез через окно в ванной. В деревне под Петербургом домушник украл миллион рублей

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Злоумышленник проник в жилище, принадлежащее бизнесмену, вечером 4 января. Он отжал пластиковую раму окна в ванной на первом этаже.

Преступник похитил деньги и ювелирные украшения, которые хозяева хранили в тумбочке в спальне. Общая сумма ущерба составила миллион рублей. Полиция начала расследование и поиск домушника.

Ранее сиделка в Москве обокрала 100-летнего пенсионера: 35-летняя злоумышленница сговорилась со знакомым и вместе они похитили у старика коллекцию монет и военные награды.

Родственники пострадавшего обратились в правоохранительные органы. Сиделку нашли и арестовали. Против нее завели уголовное дело. Теперь преступницу ждет тюрьма.