03 февраля 2025, 06:49

Влечение к убийствам «ангарского маньяка» Попкова не сделало его невменяемым

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Выявленная гомицидомания (неопределимое влечение к убийствам) у «ангарского маньяка» Михаила Попкова не делает его невменяемым, он может нести ответственность за свои поступки. Это написано в его деле, сообщило РИА «Новости».

Поков не состоит на учете у психиатра, но результаты экспертизы указали на наличие у него гомицидомании с садистическими наклонностями.

«В судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого», - сказано в материалах дела.

Попкова посадили на пожизненный срок по обвинению в убийстве 22 женщин. Когда мужчине вынесли приговор, он признался, что убил еще 59 человек.

В ноябре 2023 года Попков получил еще 10 лет тюрьмы по новому делу об убийстве трех женщин в период с 1997 по 2003 год. Он встретил жертв в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, предлагал подвезти на машине и провести время вместе. Отвез их в безлюдные места и убил.

Убийства Суд Женщины Тюрьмы Приговоры Мужчины Машины
02 февраля 2025, 17:15
Наркоторговец погиб при попытке бегства во время обыска в московской квартире
РИА «Новости»
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Обыски в московской квартире владельца одной из крупнейших площадок по торговле наркотиками в даркнете Алексея Ростовцева обернулись гибелью фигуранта уголовного дела. Как сообщил Telegram-канал Mash, наркоторговец решил сбежать от силовиков через окно, но не удержался и разбился при падении с 17-го этажа.

Правоохранители занимались Ростовцевым долгое время. Он прокололся во время отправки очередной посылки во Владивосток. Своей вины наркодилер не отрицал и согласился сотрудничать со следствием.

Он даже привел криминалистов в квартиру, чтобы показать тайники. Но в ходе обысков Ростовцев неожиданно совершил попытку к бегству, которая обернулась для него летальным исходом.

В начале января жительница Санкт-Петербурга задушила восьмилетнего сына и покончила с собой. Ее тело нашли под окнами квартиры. По данным следствия, погибшая страдала длительной депрессией , в которой винила своего ребенка

Наркотики Уголовное дело Москва
02 февраля 2025, 15:00
Забайкальский школьник погиб под завалом кирпичей в аварийном доме
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Кирпичная печь в частично разобранном аварийном доме разрушилась и погребла под собой 10-летнего мальчика в городе Шилка Забайкальского края. От полученных травм школьник скончался на месте, сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве уточнили, что мальчик проник в здание в воскресенье, 2 февраля. Криминалисты завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следователи прибыли на место гибели ребенка для осмотра и допроса очевидцев и работы с родителями мальчика. Также они планируют установить ответственных за территорию, на которой находился аварийный дом.

В середине января в красноярской деревне Росинка девятилетний мальчик погиб под снежным завалом. Как сообщила пресс-служба регионального СК, ребенок с друзьями прыгнул со горки в овраг и его засыпала уплотненная корка снега. Из сугроба мальчика достали без признаков жизни.

Уголовное дело Дети Школьники Следственный комитет России
02 февраля 2025, 14:01
Россиянин прикарманил часы за 91 тысячу рублей
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Мужчина подменил дорогие часы на пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Клиент заказал дорогостоящие часы фирмы Tissot за 91 тысячу рублей и пришел их забирать. Чтобы сотрудница ПВЗ ничего не заподозрила, вместе с ними он заказал тапочки.

Камера засняла, как мужчина долго рассматривал часы, а затем незаметно подменил их на дубликат.

Общий ущерб составил 91 тысячу рублей, деньги за товар заплатил владелец точки выдачи заказов. Полиция приступила к розыскам мошенника.

Ранее в Бурятии мужчина ворвался в продуктовый магазин с похожим на пистолет предметом и похитил бутылку водки стоимостью 520 рублей. Полицейские задержали его по горячим следам, подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления безработный местный житель.

Мошенничество Магазины
02 февраля 2025, 12:47
В «Роснано» заявили о сотрудничестве со следствием по делу топ-менеджеров
РИА «Новости»
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«Роснано» активно сотрудничает со следователями по уголовному делу о злоупотреблениях полномочиями топ-менеджеров корпорации. Об этом РИА «Новости» сообщил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

Он добавил, что детали расследования уголовного дела «Роснано» комментировать не может.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера корпорации Артура Галстяна. Он занимал должность заместителя исполнительного директора.

Обвиняемыми по делу также стали экс-директор по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марина Касенкова и бывший зампредседателя правления Борис Подольский.

По версии следствия, они подделывали финансовые документы для получения новых субсидий из государственного бюджета. Преступление вскрылось во время аудита, который провели после смены руководящего состава компании.

Уголовное дело Преступления Роснано

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