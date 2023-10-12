Владелицу ювелирного бренда Darvol обвинили в мошенничестве
Владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову заподозрили в мошенничестве в крупных и особо крупных размерах. Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила в отношении предпринимательницы обвинительное заключение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации столичной прокуратуры, женщина получила от 19 клиентов 350 миллионов рублей. Она должна была купить и отремонтировать ювелирные украшения. Однако Спиридонова не выполнила свои обязательства и не вернула деньги.
Во время следствия Спиридонова находилась под домашним арестом. В ближайшее время начнется судебное разбирательство.
Ранее в Москве заочно арестовали одного из авторов приватизации в России Сергея Моложавого по делу о мошенничестве.