Владелицу ювелирного бренда Darvol обвинили в мошенничестве

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По информации столичной прокуратуры, женщина получила от 19 клиентов 350 миллионов рублей. Она должна была купить и отремонтировать ювелирные украшения. Однако Спиридонова не выполнила свои обязательства и не вернула деньги.

Во время следствия Спиридонова находилась под домашним арестом. В ближайшее время начнется судебное разбирательство.

Ранее в Москве заочно арестовали одного из авторов приватизации в России Сергея Моложавого по делу о мошенничестве.