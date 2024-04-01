Владелец ГК «Гранель» попал под следствие

Максимальная санкция по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) - штраф и 15 лет лишения свободы. При этом, по данным источников, мера пресечения, которую выбрал для Нигматуллина, назначается как обвиняемым, так и подозреваемым - неизвестно, каков сейчас его статус.

Представители компании-застройщика отказались давать комментарии в период следственных действий, однако отметили, что «ознакомлены с данной информацией».

По той же статье уже проходит бывший вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев. По словам бывших сотрудников компании, владелец и некоторые топ-менеджеры «пытались решить вопрос с претензиями налоговой службы».