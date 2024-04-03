03 апреля 2024, 02:29

Владельцев «Крокуса» могут посадить на 10 лет

РИА «Новости»
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Владельцам «Крокус Сити Холла» после теракта может грозить до 10 лет тюрьмы по статье об оказании небезопасных услуг. Об этом РИА «Новости» заявили юристы.

По словам генерального директора юридической компании «Партнер» Константина Горина, против руководителей могут выдвинуть обвинения, если повлекшее смерть посетителей возгорание случилось в том числе из-за нарушений техники пожарной безопасности в торговом центре.

«Если будут найдены несоответствия в безопасности здания, в результате которых, а не непосредственно террористического акта, погибли люди, то за это Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сказал Горин.

Член ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев подчеркнул, что речь идет о статье 238 УК РФ.

Ранее стало известно, что у 10-го фигуранта дела о теракте в Красногорске Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в столице. Как рассказала его супруга, мужчина отправился в Москву 1 марта и не успел получить патент.

Уголовное дело Пожары Россия Москва Теракт в «Крокусе»
02 апреля 2024, 18:18
Более 400 причастных к поджогам учреждений выявили в РФ с начала СВО
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С начала спецоперации в России установили 438 причастных к поджогам учреждений. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.

«Установлены 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», - процитировало его РИА «Новости».

В России регулярно задерживают людей, пытающихся поджечь военкоматы. Петербуржца, пойманного на этом еще в октябре 2022 года, обвинили в госизмене. В декабре 2023-го аналогичное преступление совершила санитарка детской больницы в Волгограде. Она бросила в холл военного комиссариата зажженный фейерверк. Никто не пострадал, женщину задержали.

В ноябре в Ленинградской области 17-летнего парня, кидавшего бутылки с зажигательной смесью в дверь здания военкомата, приговорили к шести годам лишения свободы. Ему вменили попытку теракта.

Поджоги МВД РФ Преступления
02 апреля 2024, 17:20
Десятый фигурант дела «Крокуса» не получил разрешения на работу в Москве
РИА «Новости»
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У 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказала его жена Файзигуль Джурабекзода.

«Он собрался и улетел в Москву 1 марта, не успел даже патент получить и начать работать», - сообщила супруга.

Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду до 22 мая 2024 года. Мужчину обвиняют по статье «Террористический акт». Юсуфзода мог быть одним из участников организации массового убийства людей в «Крокусе». Вопрос об аресте подозреваемого рассмотрели в закрытом режиме по просьбе следователя.

Ранее правоохранительные органы в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»*. Ими оказались гражданин Таджикистана 37-летний Фазылджон А. и гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Убийства Суд Россия Таджикистан Москва
02 апреля 2024, 14:23
Монтера пути задержали по делу о столкновении автобуса и поезда под Ярославлем
Global Look Press
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По уголовному делу о ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области, которое унесло жизни семи человек, задержали монтера пути, исполняющего обязанности дежурного по железнодорожному переезду. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи и криминалисты выяснили, что когда при приближении поезда сработало автоматическое устройство заграждения переезда, монтер опустил их, освободив автобусу проезд. СК будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному.

Уголовное дело передали в третий отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Максимальная санкция по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц) - лишение свободы на семь лет.

Уголовное дело ДТП Автобусы Поезда
02 апреля 2024, 11:26
Мошенники начали признавать себя аферистами ради новой схемы обмана
Freepik
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Телефонные мошенники придумали гибридную форму обмана. Они стали признаваться потерпевшим, что обманули их, и только потом звонить от имени правоохранителей, сообщили «Известия» со ссылкой на данные комплексной платформы безопасности «Тинькофф Защита».

Сначала россиянам звонили «сотрудники» оператора сотовой связи. Они просили назвать код из СМС, который понадобился для продления договора. Затем собеседники признавались в мошенничестве и исчезали. Следом звонили люди, называвшие себя полицейскими, специалистами Финмониторинга или «Госуслуг», и действовали по широко известной схеме - якобы помогали спасти деньги и просили поучаствовать в поимке преступника.

С января по март 2024 года количество преступлений по такой схеме увеличилось в 3,5 раза. Один из клиентов Тинькофф Банка потерял 1,5 миллиона рублей.

От действий мошенников в Москве пострадал профессор Гнесинки. Он перевел им более 300 тысяч рублей.

Банки Мошенничество Деньги

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