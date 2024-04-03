Владельцев «Крокуса» могут посадить на 10 лет

По словам генерального директора юридической компании «Партнер» Константина Горина, против руководителей могут выдвинуть обвинения, если повлекшее смерть посетителей возгорание случилось в том числе из-за нарушений техники пожарной безопасности в торговом центре.

«Если будут найдены несоответствия в безопасности здания, в результате которых, а не непосредственно террористического акта, погибли люди, то за это Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сказал Горин.

Член ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев подчеркнул, что речь идет о статье 238 УК РФ.

Ранее стало известно, что у 10-го фигуранта дела о теракте в Красногорске Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в столице. Как рассказала его супруга, мужчина отправился в Москву 1 марта и не успел получить патент.