14 ноября 2023, 11:05

Владельца Telegram-канала «Утро Дагестан» объявили в розыск

Unsplash
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Владельца Telegram-канала «Утро Дагестан», через который призывали к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, Абакара Абакарова объявили в розыск. Его данные появились в базе розыска МВД России.

В карточке Абакарова ведомство указало, что он родился в Махачкале в январе 1976 года. Основанием для розыска стала статья уголовного кодекса, но какая именно, в МВД не уточнили. Информацию об особых приметах мужчина правоохранители также не опубликовали.

В начале ноября источник «Известий» раскрыл личность владельца Telegram-канала «Утро Дагестан». По данным издания, Абакаров живет в Стамбуле и работает на Запад в рамках информационной борьбы.

Мужчина зарегистрировал «Утро Дагестан» на украинский номер в марте 2022 года. Ресурс образовал сетку из 17 Telegram-каналов с аудиторией от 20 до 500 тысяч человек.

После беспорядков в Махачкале создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что администрация мессенджера заблокирует «Утро Дагестан». Предприниматель обвинил канал в призывах к насилию и в нарушении правил всего цивилизованного мира.

Дагестан МВД РФ
14 ноября 2023, 09:46
Наркокурьер с 2 кг наркотиков пытался сбежать от подмосковных полицейских
Пресс-служба МВД
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В Раменском городском округе остановили автомобиль каршеринга. У водителя нашли два килограмма синтетических наркотиков. Мужчина пытался сбежать, но его схватили и отправили в изолятор, сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

Патрульно-постовая служба остановила автомобиль каршеринга в деревне Верея. Во время проверки документов 31-летний водитель родом из Ярославской области сильно нервничал. Когда полицейские решили досмотреть его вещи, мужчина вышел из машины и попытался сбежать.

Его догнали, а в сумке нашли сверток с веществом светлого цвета - по результатам анализа, больше двух килограммов синтетического наркотика. Мужчина вез запрещенное вещество в Люберецкий городской округ.

Наркокурьера задержали и возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК России «Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Раменский горсуд постановил заключить его под стражу.

На юго-западе Москвы госавтоинспекторы остановили такси, которое перевозило пассажиров с партией наркотиков. У них изъяли около двух килограммов психотропного вещества.

Наркотики Люберцы Полиция Раменское
14 ноября 2023, 09:42
Московский суд арестовал россиянина Прутченкова по делу о госизмене
РИА «Новости»
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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Прутченкова по делу о госизмене. Мужчине грозит до 20 лет колонии, если он признает свою вину, передал ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Прутченкова, подозреваемого по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказали в суде.

Других подробностей дела не раскрыли, так как материалы расследования засекречены.

В пятницу, 10 ноября, в Лефортовский суд Москвы поступили материалы дела в отношении некоего Блинова Г.А., подозреваемого в госизмене. ФСБ ходатайствовала о его аресте.

Суд Москва 2023
14 ноября 2023, 09:23
Екатеринбургский школьник зарезал свою возлюбленную и ее мать
РИА «Новости»
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Подросток в Екатеринбурге жестоко расправился со своей девушкой и ее матерью. Сначала 16-летний юноша зарезал 14-летнюю возлюбленную, а затем и ее родительницу, написал Telegram-канал Shot.

Двойное убийство произошло в квартире в Железнодорожном районе, где жила восьмиклассница с мамой. Подросток был в гостях у подруги. Однако пара разругалась и молодой человек схватился за нож и трижды ударил им девушку.

Затем юноша дождался, когда 62-летняя мать школьницы вернется домой, и убил ее. После подросток взял банковскую карту погибшей, снял с нее 20 тысяч рублей и отправился на прогулку с другом. Товарищу школьник сообщил о произошедшем, тот обещал никому не говорить об этом, но после рассказал старшему брату подростка. Он вызвал полицию.

«Подросток уже дал признательные показания. Сейчас с ним общаются следователи», - написал канал.

Ранее подросток в Белгородской области вместе с подругой убил свою бабушку мотыгой , когда та не разрешила ему пойти на прогулку. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, задержали подозреваемых и предъявили им обвинение.

Убийства Школьники
14 ноября 2023, 00:46
Посетитель бара в Петербурге открыл стрельбу из-за отказа женщины
Freepik
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Мужчина в баре Санкт-Петербурга начал стрельбу после отказа женщины в знакомстве. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Это случилось на проспекте Просвещения, 30-летнему посетителю понравилась дама за соседним столиком. Подозреваемый выпил алкогольный напиток и пошел знакомиться с девушкой, но та отказала потенциальному кавалеру.

Мужчине не понравилось поведение незнакомки, поэтому он достал пистолет и начал угрожать ей. Работники бара пытались успокоить разъяренного гостя, но тот не унимался. В какой-то момент подозреваемый выстрелил из пневматики в сторону входной двери.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вооруженного посетителя доставили в отдел для выяснения обстоятельств. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее житель Ленинградской области открыл стрельбу в автобусе. Один из пассажиров получил ранение, его госпитализировали. Нападавший после произошедшего сам сдался полиции.

Санкт-Петербург Стрельба

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