14 июля 2024, 22:26

Вины не признала. Подозреваемую в убийстве своего ребенка в Перми допросили

РИА «Новости»
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Мать девятилетнего мальчика, которую обвинили в убийстве сына, не признала свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 11 на 12 июля в квартире дома в Мотовилихинском районе Перми. Женщина сначала задушила ребенка, после чего нанесла ему колото-резаные раны, а потом тело мальчика вынесла в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе города.

«Жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ „Убийство малолетнего“ <…> Вину в совершении убийства обвиняемая не признала», - отметили в СК.

Об этом женщина заявила в ходе допроса. Правоохранительные органы будут просить суд заключить подозреваемую под стражу. Следователи провели осмотр места происшествия, сейчас устанавливают и допрашивают свидетелей, проводят все необходимые судебные экспертизы.

Ранее в распоряжении правоохранительных органов оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как женщина катит найденный на помойке чемодан в ночное время.

Убийства Суд Россия Следственный комитет России
14 июля 2024, 19:21
Изувечила и спрятала в чемодан. Пермчанку обвинили в убийстве девятилетнего сына
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Матери девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Страшную находку обнаружил прохожий. Чемодан с телом ребенка находился возле мусорных баков. На трупе школьника были следы удушья и колото-резаные раны.

В убийстве заподозрили мать ребенка. В распоряжении правоохранительных органов оказалась запись с камер наблюдения , на которой видно, как женщина катит чемодан под покровом ночи.

Следователи провели обыски в квартире , где жил несовершеннолетний. Там нашли продукты, технику и мебель, что указывало на хорошее материальное положение семьи. Как заявил информированный источник, умерший мальчик находился на домашнем обучении.

При этом консьержка дома, в котором жил несовершеннолетний, рассказала в беседе с 360.ru, что у него была хорошая и благополучная семья , а мама прилежно занималась с детьми. Однако соседи слышали, что подозреваемая в убийстве сына периодически громко ругалась со своим сожителем.

Пермский край Убийства Дети Пермь Школьники
14 июля 2024, 02:23
Отец подозреваемой в убийстве сына в Перми оказался подполковником полиции
РИА «Новости»
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Жительница Перми, которую подозревают в убийстве собственного сына, тело которого она оставила в чемодане в мусорном контейнере, оказалась дочерью подполковника полиции. Об этом сообщило издание URA.ru.

Как рассказали журналистам издания соседи подозреваемой, ее отец работал в краевой Госавтоинспекции «Семья очень хорошая. Воспитанные и приличные люди. У подозреваемой два старших брата, один из них сейчас живет в Москве», - уточнили собеседники URA.ru.

Соседи также отметили, что подозреваемая в убийстве 9-летнего сына периодически громко ругалась со своим сожителем.

Ранее Управление Следственного комитета по Пермскому краю обнародовало видео задержания Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве своего сына.

МВД РФ Преступления Россия
14 июля 2024, 00:24
Мигрантов задержали после конфликта со стрельбой в Петербурге
РИА «Новости»
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Полицейские Санкт-Петербурга задержали трех мигрантов после стрельбы в Приморском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

«В полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте», - отметили в министерстве.

По данным следствия, ЧП произошло на Комендантском проспекте, дом 71.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила , что с начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка. По ее словам, въезд в страну зарыли 120 тысячам лиц.

Санкт-Петербург МВД РФ Преступления
14 июля 2024, 00:11
Появилось видео задержания подозреваемой в убийстве ребенка, найденного в чемодане в Перми
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Управление Следственного комитета по Пермскому краю показало видео с задержания Ирины Шатовой, которую подозревают в убийстве девятилетнего мальчика, найденного в чемодане в Перми. Кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На них женщина разговаривает с сотрудником правоохранительных органов. Он объяснил ей причину задержания и спросил, имеет ли та возражения. Подозреваемая ответила, что не имеет.

Тело ребенка нашли в чемодане на помойке 12 июля. На трупе были следы удушья и колото-резаные раны.

Следователи провели обыски в квартире , где жил несовершеннолетний. Там нашли продукты, технику и мебель, что указывало на хорошее материальное положение семьи. Как заявил информированный источник, умерший мальчик находился на домашнем обучении.

Задержания Убийства Дети Пермь Следственный комитет России

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