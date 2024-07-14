Вины не признала. Подозреваемую в убийстве своего ребенка в Перми допросили

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 11 на 12 июля в квартире дома в Мотовилихинском районе Перми. Женщина сначала задушила ребенка, после чего нанесла ему колото-резаные раны, а потом тело мальчика вынесла в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе города.

«Жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ „Убийство малолетнего“ <…> Вину в совершении убийства обвиняемая не признала», - отметили в СК.

Об этом женщина заявила в ходе допроса. Правоохранительные органы будут просить суд заключить подозреваемую под стражу. Следователи провели осмотр места происшествия, сейчас устанавливают и допрашивают свидетелей, проводят все необходимые судебные экспертизы.

Ранее в распоряжении правоохранительных органов оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как женщина катит найденный на помойке чемодан в ночное время.