26 ноября 2024, 10:02

Виновные во взрыве дома в Новосибирске лжегазовщики получили по 10 лет тюрьмы

РИА «Новости»
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Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор лжегазовщикам по делу о взрыве в доме в феврале 2023 года, жертвами которого стали 15 человек. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Суд назначил 10 лет и 3 месяца Евгению Кавуну, А Ирине Урбах ровно 10 лет лишения свободы», - рассказал корреспондент издания.

Фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как отметил «Коммерсант» , судья поддержали версию следователей, согласно которой Кавун и Урбах притворялись сотрудниками газосервисной компании и заменяли оборудования в квартирах дома, не имея необходимых для этого навыков.

Из-за их махинаций разгерметизировался шланг в одной из квартир, после чего начал «травиться» пропан, что спровоцировало взрыв. В результате ЧП погибли 15 человек , среди них двухлетний ребенок. Еще 11 жильцов пострадали.

Суд Взрывы Тюрьмы Приговоры Квартиры
25 ноября 2024, 11:40
Более десятка матерей из Брянской области продали отцовство мигрантам за круглую сумму
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Как минимум 11 женщин подозревают в продаже отцовства иностранцам в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Если мигранты юридически становились отцами для российских детей, то получали право на гражданство РФ. По данным журналистов, практически все подозреваемые жили в Новозыбковском районе. Некоторые из них были знакомы между собой.

Полицейские узнали о схеме с помощью рейда «по отработке лиц цыганской народности». Правоохранители обратили внимание на документы одной из женщин, а потом проверили бумаги остальных ее родственников и близких.

По версии следователей, матери продали отцовство сразу на нескольких своих наследников. Особенно отличилась 27-летняя Маргарита, отцами ее пятерых детей стали четыре китайца и один таджик. На допросе женщины признались, что оформление отцовства для мигранта стоило примерно 30000 рублей.

Теперь против подозреваемых могут возбудить уголовное дело по «организация незаконной миграции».

Ранее крупный канал нелегальной миграции перекрыли в Санкт-Петербурге. По данным правоохранителей, злоумышленники открыли незаконный бизнес около миграционного центра. Они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации иностранцев по месту пребывания.

Уголовное дело Мигранты Женщины Брянская область
25 ноября 2024, 01:16
Несовершеннолетняя закладчица в Москве откупилась от полицейских сексом
РИА «Новости»
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В Москве патрульный под угрозой наказания по «наркотической» статье вынудил несовершеннолетнюю девушку заняться с ним сексом. В результате его самого, напарника и двух руководителей ОМВД Коптево отправили в отставку, сообщил Telegram-канал Baza.

Вечером 23 ноября два сотрудника патрульно-постовой службы задержали возле Тимирязевского парка 17-летнюю девушку. Они предположили, что она делала закладку. Один из полицейских выдвинул ей условие - в обмен на интим он не отвезет ее в отдел, чтобы привлечь к ответственности по статье 228 УК России. Его напарник ничего не предпринял.

Девушка уединилась с патрульным на несколько минут, а потом ушла и сама обратилась в полицию. Служба внутренней безопасности провела служебную проверку. В результате оба сотрудника ППС, начальник ОМВД Коптево и его заместитель - командир роты лишились работы. Оперативники передали собранные материалы в Следком.

Другой «оборотень в погонах» получил пять лет колонии за вымогательство денег у московского бизнесмена. Он предлагал откупиться от возбуждения уголовного дела.

Наркотики МВД РФ Преступления Изнасилования Полиция Москва
24 ноября 2024, 15:24
Пойманный за кражей кофе из магазина москвич получил условный срок
РИА «Новости»
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Условный срок в год и четыре месяца получил житель Москвы за попытку вынести из магазина 12 пачек кофе. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило РИА «Новости».

В материалах дела говорится, что мужчина в качестве цели для кражи выбрал зерновой кофе европейских компаний. Всего гурман спрятал в сумке товаров на 12,5 тысячи рублей. Забрав добычу, мужчина выбежал из магазина, но его быстро догнал охранник торгового зала.

В ходе разбирательства подсудимый свою вину признал. Суд счел неудачливого вора виновным в покушении на грабеж и назначил условное наказание в год и четыре месяца.

В середине ноября полиция Санкт-Петербурга задержала восьмиклассника, пытавшегося ограбить алкогольный магазин в Кировском район е. Вооруженному ножом юноше, который требовал отдать ему выручку, дала отпор продавщица. Несостоявшегося грабителя задержали на следующий день.

Уголовное дело Суд Магазины Москва
24 ноября 2024, 13:53
Обманувшая москвичку семья «колдунов» предстанет перед судом
РИА «Новости»
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Обвинение в крупном мошенничестве предъявили представлявшейся магом и тарологом 33-летней женщине и ее сожителю за обман жительницы Москвы, которая отдала «колдунам» 280 тысяч рублей за снятие порчи. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

На пострадавшую «колдунья» вышла через один из интернет-форумов. Для подтверждения своего статуса в «иерархии магов» она направила жертве найденные в Сети фотографии с различными ритуалами.

Обработка пострадавшей продлилась почти три месяца. Злоумышленница рассказывала потенциальной жертве о наложенной порче, которая грозит страшными последствиями. Для большего эффекта она присылала фотографии кладбищ и гробов.

Напуганная женщина решила оплатить необходимые ритуалы и перевела на карту сожителя колдуньи более 280 тысяч рублей. Теперь паре «колдунов» придется доказать владение магией перед судом, куда прокуратура направила материалы уголовного дела с обвинительным заключением.

В конце прошлого года доверчивая жительница Омска отправила «ведьме» шесть килограммов золота для чистки своей ауры. Злоумышленница убедила пострадавшую, что ей нужно избавиться от всех ювелирных изделий, которые плохо влияют на энергию. После очистки кармы пострадавшая потребовала вернуть драгоценности, но в ответ «колдунья» потребовала еще 430 тысяч рублей.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Мошенничество

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