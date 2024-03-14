14 марта 2024, 14:52

Виновнику смертельного пожара от ракетницы в клубе «Полигон» вынесли приговор

РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд приговорил Станислава Ионкина к 20 годам колонии строгого режима. Он выстрелил из ракетницы во время драки в клубе «Полигон» и спровоцировал пожар с 13 погибшими, сообщило РИА «Новости».

«Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Ионкину наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима», - объявил судья.

Виновника пожара обязали выплатить 14,5 миллиона рублей потерпевшим и 45 миллионов владельцам клуба. Суд лишил его медали «За отвагу» и звания гвардии сержант. Ионкин заявил, что раскаялся, но не согласился с квалификацией. Он признал вину только в причинении смерти по неосторожности.

Пожар в клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. Станислав Ионкин поругался с другим посетителем и выстрелил из ракетницы. Огонь распространился на площади в 3,5 тысячи квадратных метров, погибли 13 человек. Владельца Ихтияра Мирзоева и директора ООО «Империя» Наталью Беленогову, которая управляла заведением, арестовали.

Уголовное дело Пожары Суд Приговоры Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
14 марта 2024, 15:30
Уголовное дело завели после обстрелов ВСУ Белгородской области
РИА «Новости»
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам ранений и гибели людей после обстрелов Белгородской области со стороны украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что ВСУ при обстрелах применяли реактивные системы залпового огня западного производства и вооружения, которые имеют высокие поражающие свойства.

«Сегодня, 14 марта, в результате атаки ВСУ погибли мужчина и женщина. Повреждения получили частные домовладения, здания на территории учреждения здравоохранения, тренажерный клуб. Несколько человек получили ранения, им оказали помощь. По данным фактам завели уголовное дело», - сказала она.

Петренко добавила, что следователи предпринимают необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц.

При попытке прорыва в Белгородскую область ВСУ лишились порядка 200 человек живой силы.

Уголовное дело Пожары Суд Приговоры Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
14 марта 2024, 12:46
«Избиений там не было». Мать школьника из Красноярского края — о видео с бабушкой
РИА «Новости»
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Семья 11-летнего мальчика из Красноярского края связала его проступок с влиянием интернета. Мать школьника заявила «360», что ребенок не бил 90-летнюю пенсионерку и раскаялся в издевательствах.

По ее словам, пострадавшая приходится ему прабабушкой. У нее диагностировали шизофрению и деменцию, недавно у женщины случился гипертонический криз.

«Поведение, конечно, ужасное. Но избиений там не было. Он махал руками просто перед ней. <…> Это не побои на лице, это она падала. Она падает постоянно, 90 лет человеку. У нее ноги… Она еле ходит уже», - сказала женщина.

Когда дело предали огласке и им заинтересовалась полиция , с мальчиком провели воспитательную беседу. Мать заявила, что ребенок впервые глумился над старушкой и во всем раскаялся.

«Со вчерашнего дня ведется беседа, и ведется строгая. <...> Мы разговариваем. Он понимает прекрасно, что совершил очень большую ошибку и причинил бабушке моральную боль», - сказала она.

Женщина обвинила во всем влияние интернета. По ее мнению, сын хотел прославиться и опозорил всю семью.

«Наверное, интернет. Я так думаю. Он говорит, что очень сильно сожалеет обо всем. Хотел прославиться вот таким образом, но получилось, навредил и себе, и всем», - сказала она.

Семья живет в селе Большой Сереж Назаровского района. Мальчик опубликовал в интернете видео с 90-летней бабушкой , на котором выключал свет, ругался и показывал непристойные жесты.

Дети Пенсионеры Избиения Красноярский край
14 марта 2024, 12:04
Оскандалившаяся владелица кофейни в Люберцах сбежала от уголовного дела за границу
РИА «Новости»
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Выгнавшая участника спецоперации владелица сети кофеен в Люберцах уехала из России и устроилась работать рядовым бариста. Она рассказала об этом в Telegram-канале «Твитанула на эмиграцию».

Девушка объявила 6 марта об отъезде заграницу. Она сообщила, что закрыла бизнес, кофейни Strong Coffee прекратили свое существование.

«Пишу этот пост не из России, потому что внезапно было принято решение уехать. <…> Дом свой люблю, но считаю, что лучше на расстоянии живая и здоровая, чем моя маман носит сухари в СИЗО», - сказала она.

Бывшая бизнесвумен поселилась в Тбилиси и устроилась на работу бариста. Она пожаловалась на предвзятое отношение к русским при аренде жилья и враждебные надписи на стенах, рассказала о трудностях при переводе денег и открытии счета.

На родине девушку оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Она выгнала участника СВО из кофейни за нецензурную лексику и рассказала об этом в соцсетях. Следком возбудил уголовное дело , ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Грузия Люберцы Скандалы Военные Бизнес
14 марта 2024, 11:43
Полиция проверила семью избившего бабушку 11-летнего школьника под Красноярском
РИА «Новости»
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Школьник из Красноярского края снял издевательства над 90-летней бабушкой на камеру и выложил в интернет. Полиция проверила его семью. Ни члены семьи, ни сам ребенок не состояли на учете, сообщил источник «360».

Правоохранители узнали о побоях пожилой женщины из паблика в Telegram. Они выяснили, что все произошло в селе Большой Сереж Назаровского района. На видео мальчик издевался над бабушкой 1933 года рождения - выключал свет, обзывал и показывал неприличные жесты.

Семья жила в трехкомнатном благоустроенном доме и не состояла на профилактическом учете. Мать 1979 года рождения не выпивала и не привлекалась к ответственности, в том числе за ненадлежащее воспитание. Ребенок тоже не стоял на учете. С ними жили отчим 1975 года рождения, работавший трактористом, и бабушка.

Полицейские выяснили, что школьник снял видео на свой телефон и выложил в интернете в созданный им же канал. Избиение пожилой женщины он отрицал, сознался лишь в неуважительном отношении. Проверку организовали по статье 6.1.1 КоАП России «Побои».

В Саратовской области арестовали каннибала. Его разыскивали в течение 10 лет.

Дети Пенсионеры Полиция Избиения Красноярский край

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