Виновник взрыва в казарме под Белгородом получил 23 года колонии

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Будучи пьяным, мужчина взорвал казарму, в результате погибли семь человек, еще 16 сослуживцев получили ранения. Помимо тюремного срока, суд лишил сержанта воинского звания.

ЧП произошло в ночь с 13 на 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года.

Военный проверял караулы и отчитывал подчиненных. От одного из них он потребовал вставить чеку обратно в гранату, а при отказе бросил снаряд в спальное помещение.

Ранее граната взорвалась в одном из жилых домов Саратова. Из-за взрыва погиб 72-летний мужчина, также пострадал 22-летний саратовец. Сотрудники МЧС провели эвакуацию и вывели из здания 15 человек.