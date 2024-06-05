05 июня 2024, 15:46

Виновник взрыва в казарме под Белгородом получил 23 года колонии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор сержанту, который в Белгородской области запустил гранату в казарму. Преступнику назначили 23 года колонии строгого режима, сообщило РИА «Новости».

Будучи пьяным, мужчина взорвал казарму, в результате погибли семь человек, еще 16 сослуживцев получили ранения. Помимо тюремного срока, суд лишил сержанта воинского звания.

ЧП произошло в ночь с 13 на 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года.

Военный проверял караулы и отчитывал подчиненных. От одного из них он потребовал вставить чеку обратно в гранату, а при отказе бросил снаряд в спальное помещение.

Ранее граната взорвалась в одном из жилых домов Саратова. Из-за взрыва погиб 72-летний мужчина, также пострадал 22-летний саратовец. Сотрудники МЧС провели эвакуацию и вывели из здания 15 человек.

Суд Взрывы Приговоры
05 июня 2024, 14:10
Резня в уфимском автобусе попала на видео
Читайте нас в: Google Новости
В Уфе мужчина получил ножевое ранение из-за того, что сделал замечание пьяному пассажиру автобуса. Напавшего вычислили и объявили в розыск. 360.ru показал видео из салона транспортного средства.

На камеру попал момент, когда парень стоял в дверях и разговаривал по телефону, размахивая руками. Затем он набросился на мужчину с кулаками, а после - с ножом.

Одна из очевидиц рассказала, что пьяный громко общался и матерился. Его не смутило присутствие в автобусе детей и других людей. Когда обстановка накалилась, пассажир сделал ему замечание. В ответ мужчина достал нож, ранил попутчика и убежал. Пострадавший потерял много крови, ему вызвали скорую помощь.

Другая пассажирка заявила, что обидчик вел себя неадекватно и не реагировал на кондуктора. После замечания он обозвал другого мужчину оленем, набросился и во время драки порезал его.

Полиция подтвердила информацию о поножовщине. Агрессивного уфимца вычислили и объявили в розыск.

Драки Уголовное дело Башкирия Уфа
05 июня 2024, 12:52
Главу «Империи сильнейших ведьм» обвинили по двум статьям
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участница «Битвы экстрасенсов» Елена Суликова, известная как Алена Полынь, стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям. Жительнице Ивантеевки предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

«Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», - уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что с января 2020-го по декабрь 2023 года обвиняемая продавала и распространяла экстремистскую литературу. В ней содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

«Кроме этого, посредством сети Интернет на одном из каналов она опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих», - подчеркнули следователи.

По месту жительства женщины и ее родственников провели четыре обыска , в ходе которых изъяли литературу, компьютерную технику и другие значимые для следствия предметы. Специалисты уже назначили лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей.

По данным источника 360.ru, так называемый храм руководительницы организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой находится в деревне Зайцево в Зарайске. В поселении Сосенское работал офис Алены Полынь.

Уголовное дело Экстремизм Ивантеевка Экстрасенсы
05 июня 2024, 11:16
Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следствие запросило Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* в рамках дела о распространении фейков о деятельности Вооруженных сил России. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«Поступило ходатайство следствия о заочном аресте Дмитрия Евгеньевича Колезева*», - отметили в суде.

Правоохранители в ноябре 2022 года завели против Колезева* уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС России с использованием служебного положения. По данной статье максимальной санкцией является лишение свободы на срок до 10 лет.

После начала специальной операции на Украине Колезев* покинул территорию России.

Протокол за дискредитацию армии составили на блогера Илью Варламова **. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

*Признан физическим лицом, выполняющими функции иноагента **Признан физическим лицом, выполняющим функции иноагента

Суд Россия Иноагенты
05 июня 2024, 04:05
Мужчина напал на школьников в Салавате из-за электронной сигареты
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего Салавата, который избил компанию школьников из-за отказа дать электронную сигарету. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной версии, 11 мая 2024 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на набережной реки Белой. В какой-то момент он увидел школьников, которые приехали снять видео для последнего звонка. Мужчина подошел к подросткам и стал требовать электронную сигарету.

Злоумышленник нанес троим школьникам удары руками по лицу и голове, после чего скрылся на автомобиле. Полицейские его задержали.

Житель Салавата полностью признал свою вину. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам». Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения.

Житель Подмосковья избил 14-летнего мальчика в подъезде дома в Балашихе. После нападения школьнику понадобилась медицинская помощь.

Уголовное дело Суд Башкирия Школьники Мужчины

Новости по теме