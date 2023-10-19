Виновнице ДТП возле УК в Щелкове запретили управлять автомобилем и выходить в интернет

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Кроме того, запрет распространился на посещение культурно-массовых мероприятий и увеселительных заведений, отправку и получение почты и общение с потерпевшей. Средствами связи и интернетом женщина сможет пользоваться только для вызова скорой помощи или полиции и общения со следователем.

Авария произошла 17 октября возле УК «Паритет». Там собрались люди, недовольные отсутствием отопления в домах. По предварительным данным, девушка вышла из здания, села в машину и хотела уехать, но жители преградили ей путь. После этого она сбила и дважды переехала женщину.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Представители Следственного комитета провели в управляющей компании обыски.