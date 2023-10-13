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По информации издания, ВИЧ-инфекцию девушка получила от наркозависимой матери. Воспитанием задержанной и ее братьев и сестер занимается дедушка. Авторы канала утверждают, что девочка с 11 лет начала вести аморальный образ жизни, употреблять алкоголь и курить.

В ночь задержания девочка отправилась в гости к своему знакомому. Будучи нетрезвыми, они занялись незащищенным сексом. Выйдя на улицу, они наткнулись на полицейских, которые доставили пару в участок, где и выяснились подробности произошедшего. Молодому человеку, помимо заражения ВИЧ-инфекцией, грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Пятигорске российского тренера заподозрили в совращении первоклассницы.