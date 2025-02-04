04 февраля 2025, 17:22

Вице-губернатор Ростовской области не призналась в коррупционном преступлении

Соцсети
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Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова, которую подозревают в превышении должностных полномочий, отрицает свою вину. Об этом сообщило РИА «Новости».

Следователь рассказал в суде, что подозреваемую задержали по обвинению в коррупционной статье 3 февраля.

«В ходе допроса свою вину отрицала, дала показания о непричастности к преступлению», - отметил он.

Суд начал рассматривает ходатайство об избрании Федотовой меры пресечения.

Ранее правоохранители обыскали дом и место работы вице-губернатора. По версии обвинения, Федотова привлекла для региона кредиты на 12 миллиардов рублей под высокие проценты в ситуации, когда можно было взять более выгодные займы. Из-за действий чиновницы область лишилась 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги пошли обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в в 2020–2023 годах.

Суд Коррупция Преступления
04 февраля 2025, 17:44
МВД разработало законопроект о праве следователей приостанавливать банковские операции
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Следователям могут разрешить блокировать операции с банковскими счетами лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Об этом сообщил ТАСС.

По его данным, МВД разработало законопроект, разрешающий следователям и дознавателям без решения суда приостанавливать банковские операции. Блокировать счета правоохранители смогут, если деньги находятся на счету обвиняемого или подозреваемого, а также если авансовые платежи или электронные денежные средства использовались при совершении преступления.

Блокировку операций следователь сможет осуществить с разрешения начальника следственного органа, а дознаватель - с согласия прокурора. Срок приостановки операций составит не более 10 чуток. Если до истечения этого срока суд не арестует счета, блокировку придется снять.

Ранее эксперт Антон Немкин предупредил россиян, что мошенники придумали новую преступную схему с использованием свадебного приглашения. С помощью вредоносных файлов злоумышленники похищают пароли, сообщения и банковскую информацию.

МВД РФ Преступления Деньги Следственный комитет России
04 февраля 2025, 16:23
Суд огласил приговор мужчине, убившему трех бездомных в 2011 году в Москве
РИА «Новости»
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Суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве трех человек в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК Росии.

«Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - рассказали в ведомстве.

Убийство 14-летней давности следователи раскрыли в августе прошлого года. По версии следствия, осужденный, который вел маргинальный образ жизни, в 2011 году избил палкой по голове и телу трех знакомых бомжей. От полученных травм они скончались на месте. Чтобы скрыть совершенное преступление, мужчина закопал тела убитых в овраге на территории лесопарка «Битцевский лес».

Спустя годы следователям удалось установить личность убийцы. Им оказался 40-летний мужчина, который, как и его жертвы, числится лицом без определенного места жительства.

Ранее в Куйбышевском районе Калужской области местный житель захватил лесничих в заложники , убил троих из них, а затем покончил с собой.

Убийства Суд Преступления Приговоры Мужчины Москва
04 февраля 2025, 13:54
Причастным к даче взятки замглавы Дмитровского округа избрали меру пресечения
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Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения троим фигурантам уголовного дела о взятке замглавы Дмитровского муниципального округа Подмосковья Алексею Ионову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сергея Дубкова и Светлану Оберчук, которых подозревают в попытке дать взятку, избрали соответственно заключение под стражу и домашний арест на два месяца. Под домашним арестом будет находиться и начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения Сергей Зыков, которого пытались подкупить.

По данным следствия, Ионов и Зыков пообещали оператору наружной рекламы за взятку обеспечить победу в тендере. Самого замглавы Дмитровского округа накануне отправили в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело Суд Аресты Дмитров
04 февраля 2025, 13:39
В Москве мужчина спрятал наркотики в подгузниках, но все равно попался
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В Москве мужчина попытался провезти наркотики в банках от детского питания и подгузниках. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Маскировка в виде банок из-под детского питания не помогла 28-летнему москвичу реализовать криминальный план. Мои коллеги из УНК МВД по Республике Саха (Якутия) выявили незаконный оборот синтетических наркотиков», - написала она.

Волк отметила, что подозреваемого задержали. Правоохранители выяснили, что он по указанию кураторов привез в Якутск наркотики для сбыта. Товар спрятал в банках для детского питания, а потом упаковал в свертки и укутал в подгузники.

В жилище задержанного нашли восемь пакетов с кристаллообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики. Общая масса запрещенных веществ - четыре килограмма. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Волгограде мужчина получил семь лет колонии по делу о распространении наркотиков. Злоумышленника задержали, когда он пытался спрятать запрещенные вещества в тайник.

Наркотики Уголовное дело Якутия Москва

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