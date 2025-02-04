Вице-губернатор Ростовской области не призналась в коррупционном преступлении

Следователям могут разрешить блокировать операции с банковскими счетами лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Об этом сообщил ТАСС.

По его данным, МВД разработало законопроект, разрешающий следователям и дознавателям без решения суда приостанавливать банковские операции. Блокировать счета правоохранители смогут, если деньги находятся на счету обвиняемого или подозреваемого, а также если авансовые платежи или электронные денежные средства использовались при совершении преступления.

Блокировку операций следователь сможет осуществить с разрешения начальника следственного органа, а дознаватель - с согласия прокурора. Срок приостановки операций составит не более 10 чуток. Если до истечения этого срока суд не арестует счета, блокировку придется снять.

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