Ветеринар разрешил продавать мясо с сибирской язвой и попал под суд

По версии правоохранителей, 12 августа 2023 года ветеринарный врач выдала разрешение на продажу мяса на одном из рынков Воронежа. При этом мясо не проходило санитарную экспертизу. Позже стало известно, что в нем был возбудитель сибирской язвы.

«Обвиняемая признала вину. <…> уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу», - указали в ведомстве.

В августа 2023 года очаг сибирской язвы зафиксировали в хозяйстве жителя села Лебединка в Воронежской области.

В Новгороде фермера будут судить за утопавших в навозе коров. Женщина содержала животных в очень плохих условиях, теперь ей грозит уголовная ответственность.