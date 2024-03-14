14 марта 2024, 21:54

Ветеринар разрешил продавать мясо с сибирской язвой и попал под суд

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Бывший ветеринарный врач стала фигурантом дела по статье о халатности, которая привела к тому, что зараженное сибирской язвой мясо оказалось на рынке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Воронежской области.

По версии правоохранителей, 12 августа 2023 года ветеринарный врач выдала разрешение на продажу мяса на одном из рынков Воронежа. При этом мясо не проходило санитарную экспертизу. Позже стало известно, что в нем был возбудитель сибирской язвы.

«Обвиняемая признала вину. <…> уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу», - указали в ведомстве.

В августа 2023 года очаг сибирской язвы зафиксировали в хозяйстве жителя села Лебединка в Воронежской области.

В Новгороде фермера будут судить за утопавших в навозе коров. Женщина содержала животных в очень плохих условиях, теперь ей грозит уголовная ответственность.

Уголовное дело Суд Животные Следственный комитет России
14 марта 2024, 19:48
СК завел дело из-за группового секса с 11-летней девочкой в Первоуральске
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после группового секса трех школьников с 11-летней девочкой. Об этом сообщило издание E1.RU.

Поводом для расследование стало заявление, поступившее от жительницы Первоуральска. Женщина нашла в телефоне сына видео, на котором три восьмиклассника занимались сексом с 11-летней девочкой.

По данным издания, правоохранители квалифицировали произошедшее как изнасилование несовершеннолетней. Если установят, что интимная связь была с согласия девочки, то подростки могут избежать уголовной ответственности, заявил адвокат Георгий Краснов. Также экспертиза покажет, вела ли девочка половую жизнь до случившегося.

Ранее стало известно, что в Первоуральске 11-летняя школьница пригласила в гости восьмиклассников и предложила им заняться сексом. Происходящее школьники снимали на видео.

Уголовное дело Дети Школьники Секс
14 марта 2024, 15:30
Уголовное дело завели после обстрелов ВСУ Белгородской области
РИА «Новости»
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам ранений и гибели людей после обстрелов Белгородской области со стороны украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что ВСУ при обстрелах применяли реактивные системы залпового огня западного производства и вооружения, которые имеют высокие поражающие свойства.

«Сегодня, 14 марта, в результате атаки ВСУ погибли мужчина и женщина. Повреждения получили частные домовладения, здания на территории учреждения здравоохранения, тренажерный клуб. Несколько человек получили ранения, им оказали помощь. По данным фактам завели уголовное дело», - сказала она.

Петренко добавила, что следователи предпринимают необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц.

При попытке прорыва в Белгородскую область ВСУ лишились порядка 200 человек живой силы.

Уголовное дело Дети Школьники Секс
14 марта 2024, 14:52
Виновнику смертельного пожара от ракетницы в клубе «Полигон» вынесли приговор
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд приговорил Станислава Ионкина к 20 годам колонии строгого режима. Он выстрелил из ракетницы во время драки в клубе «Полигон» и спровоцировал пожар с 13 погибшими, сообщило РИА «Новости».

«Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Ионкину наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима», - объявил судья.

Виновника пожара обязали выплатить 14,5 миллиона рублей потерпевшим и 45 миллионов владельцам клуба. Суд лишил его медали «За отвагу» и звания гвардии сержант. Ионкин заявил, что раскаялся, но не согласился с квалификацией. Он признал вину только в причинении смерти по неосторожности.

Пожар в клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. Станислав Ионкин поругался с другим посетителем и выстрелил из ракетницы. Огонь распространился на площади в 3,5 тысячи квадратных метров, погибли 13 человек. Владельца Ихтияра Мирзоева и директора ООО «Империя» Наталью Беленогову, которая управляла заведением, арестовали.

Уголовное дело Пожары Суд Приговоры Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
14 марта 2024, 12:46
«Избиений там не было». Мать школьника из Красноярского края — о видео с бабушкой
РИА «Новости»
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Семья 11-летнего мальчика из Красноярского края связала его проступок с влиянием интернета. Мать школьника заявила «360», что ребенок не бил 90-летнюю пенсионерку и раскаялся в издевательствах.

По ее словам, пострадавшая приходится ему прабабушкой. У нее диагностировали шизофрению и деменцию, недавно у женщины случился гипертонический криз.

«Поведение, конечно, ужасное. Но избиений там не было. Он махал руками просто перед ней. <…> Это не побои на лице, это она падала. Она падает постоянно, 90 лет человеку. У нее ноги… Она еле ходит уже», - сказала женщина.

Когда дело предали огласке и им заинтересовалась полиция , с мальчиком провели воспитательную беседу. Мать заявила, что ребенок впервые глумился над старушкой и во всем раскаялся.

«Со вчерашнего дня ведется беседа, и ведется строгая. <...> Мы разговариваем. Он понимает прекрасно, что совершил очень большую ошибку и причинил бабушке моральную боль», - сказала она.

Женщина обвинила во всем влияние интернета. По ее мнению, сын хотел прославиться и опозорил всю семью.

«Наверное, интернет. Я так думаю. Он говорит, что очень сильно сожалеет обо всем. Хотел прославиться вот таким образом, но получилось, навредил и себе, и всем», - сказала она.

Семья живет в селе Большой Сереж Назаровского района. Мальчик опубликовал в интернете видео с 90-летней бабушкой , на котором выключал свет, ругался и показывал непристойные жесты.

Дети Пенсионеры Избиения Красноярский край

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