Верзилову вынесли приговор по делу о фейках про армию

«Верзилову** заочно назначили наказание в виде восьми лет четырех месяцев колонии», - передали в суде.

Кроме того, ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течении трех лет и десяти месяцев после освобождения.

Ранее Верзилову** заочно дали 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Однако потом суд отменил приговор. Дело направили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Верзилова** объявили в международный розыск. До этого он нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным Следкома России, мужчина мог скрываться на территории Италии и Ватикана.

* Включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен Минюстом в реестр иностранных агентов.