Вернуть владельцу. Присвоение потерянного чужого телефона признали кражей

Подмосковного бездомного подозревают в том, что он зверски убил работницу трапезной храма, зарезав ее ножом. Видеозапись с мужчиной опубликовали в пресс-службе Следственного комитета.

На кадрах видно, что мужчину приводят к следователю. Сотрудница ведомства задает подозреваемому вопрос о том, понимает ли он, почему его задержали.

«Да, я убил», - признался мужчина.

Подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло утром 30 мая в православном храме Петра и Павла в Сергиевом посаде. По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину 1973 года рождения. По информации источника 360.ru, задержанный родился в Харькове и являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам.