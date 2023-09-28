Верховный суд встал на сторону женщины, выплачивающей кредит из-за мошенников

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В материалах дела указали, что злоумышленники позвонили от лица женщины на горячую линию Альфа-банка и отключили в личном кабинете оповещения удаленного канала доступа «Альфа-Мобайл». Затем мошенники подключили другой мобильный номер и заключили кредитный договор на 256 500 рублей под 19,99% годовых.

Пароль для оформления кредита пришел на номер злоумышленников. Они сразу вывели деньги на другой счет и параллельно похитили средства с вкладов жертвы.

Полиция возбудила уголовное дело, но виновных так и не нашли. Тогда банк обратился в суд, чтобы взыскать кредит с жительницы Самарской области, и выиграл в трех инстанциях.

Однако Верховный суд не согласился с их позицией и отменил предыдущие решения, отправив дело на новое рассмотрение. Коллегия пришла к выводу, что заключение кредитного договора в ходе мошеннических действий неправомерно и посягает на интересы человека, не подписывавшего это соглашение.

«Таким образом, договор, заключенный в результате мошеннических действий , является ничтожным», - указали в определении коллегии.

В Верховном суде также напомнили о позиции Конституционного суда, решившего, что банки должны принимать повышенные меры осторожности, если поступает заявка на кредит от клиента и тут же приходит распоряжение о перечислении заемных денег третьему лицу.

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