Верховный суд России признал законным приговор Стрелкову

Заседание, где рассматривали жалобу, прошло в закрытом режиме. В зал прессу и свидетелей пустили только для слушания резолютивной части.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», - огласили решение в суде.

Стрелков в рассмотрении кассационной жалобы участия не принимал. Его интересы представлял адвокат Александр Молохов.

Московский городской суд в конце января этого года приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. После вступления приговора в силу осужденного этапировали в колонию Кирово-Чепецка.

В исправительном учреждении Стрелкова признали склонным к побегу и ужесточили условия содержания. Жена бывшего министра ДНР посчитала, что подобной мерой ему закрыли подачу заявления для выхода из колонии по условно-досрочному освобождению.