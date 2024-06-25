Верховный суд отменил передачу государству завода «Исеть» экс-депутата Гайсина

«Мы озвучили позицию Малика Гайсина, что нарушен срок исковой давности, допущены грубые нарушения гражданско-процессуального кодекса и что наш подзащитный не нарушал законы, действовавшие в период его депутатской деятельности с 1996 по 2000 годы», - заявил он.

Демченко отметил, что приветствует новое решение. Он рад, что суды хотят подробно разобраться в обстоятельствах дела.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга изъял акции «Уралбиофарма» на три миллиарда рублей у Гайсина. Его адвокат Демченко отметил, что будет обжаловать решение суда.

Генпрокуратура России 28 июля подала иск к Гайсину о взыскании акций «Уралбиофарм». По данным ведомства, ценные бумаги он приобрел с нарушением закона - был депутатом ГД и занимался предпринимательством.