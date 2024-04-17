Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина

Ликвидированный террорист, готовивший, предположительно, нападение на синагогу в Москве, жил неподалеку от нее и не привлекал внимания соседей. Об этом сообщило РИА «Новости».

На прошлой неделе в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в столице. В ведомстве указали, что боевиком оказался 22-летний иностранец, побывавший в тюрьме у себя на родине. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление, поэтому правоохранители открыли ответный огонь.

Глава Федерации еврейских общин России раввин Довид Карпов сообщил РИА «Новости» , что террориста ликвидировали неподалеку от синагоги «Даркей Шалом» в районе Отрадное.

Корреспондент агентства узнал, что боевик жил в панельном 22-этажном доме на последнем этаже. Здание располагается в двух километрах от синагоги - в 20 минутах ходьбы или четырех минутах езды на автомобиле.

Сейчас квартира, где устранили террориста, опечатана дежурной частью МВД по району Отрадное. В одном окне нет стекла.

Соседка по этажу рассказала журналистам, что не была лично знакома с мужчиной. Во время спецоперации ФСБ дома ее не было.

«Он вел себя тихо, в квартире часто горел свет», - отметила женщина.

Другой житель дома сообщил, что пару недель назад видел на первом этаже в подъезде группу иностранцев, но не знает, был ли среди них террорист. Сейчас жильцы дома решают вопрос об установке пропускной системы в подъезде или о консьерже.

По данным ФСБ, боевик хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. На кадрах из квартиры террориста , которые показало ведомство после его ликвидации, можно увидеть отверстия от пуль в окне.