14 мая 2024, 17:42

Верховный суд отказался смягчить срок Кара-Мурзе

РИА «Новости»
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Верховный суд России признал законным 25-летний приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда. Его осудили за госизмену, распространение фейков о российской армии и сотрудничество с нежелательной организацией.

«Суд отклонил кассационную жалобу защиты», - сказали в пресс-службе.

В июле прошлого года Первый апелляционный суд также оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе*. Ему также запретили заниматься журналистикой на протяжении следующих семи лет и обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей. Десяти россиянам, связанным с делом политика, запретили въезд в Латвию.

Кара-Мурза* обвинил Россию в применении на Украине запрещенных методов ведения боевых действий. Кроме того, следователи узнали о его сотрудничестве с одной из стран НАТО.

* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента.

Суд Приговоры Россия
14 мая 2024, 15:09
«Я тебя заколю». Пьяный мужчина с ножом преследовал подростка в Шатуре
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Пьяный мужчина с ножом набросился на подростка недалеко от продуктового магазина в Шатуре. Источник сообщил 360.ru, что нападавший распивал алкоголь на улице, ему не понравилось, что юноша убрал с дороги осколки от битых бутылок.

Ссора из-за стекла Парень шел в магазин в наушниках, по дороге он заметил двоих взрослых мужчин, распивавших алкоголь, а затем увидел на дороге разбитые бутылки. Дети, которые гуляли в этом дворе, могли пораниться, поэтому подросток отбросил осколки в сторону.

Видимо, это не понравилось одному из выпивавших. Мужчина решил окликнуть юношу, но из-за громкой музыки в наушниках тот не обратил внимания на возгласы незнакомца. Но затем юноша почувствовал, что за ним кто-то идет и заметил одного из выпивавших. Завязалась драка.

«Я тебя заколю» Оппонент начал бить подростка руками и ногами, тот ударил мужчину по лицу, и у него пошла кровь из носа. По словам собеседника 360.ru, когда нападавший это заметил, то встал и начал идти на молодого человека со словами: «Я тебя заколю». Угрозу он повторял, преследуя юношу - шел за ним еще метров 10-20. После мужчина удалился.

Парень хотел вернуть в общежитие, но вспомнил, что так и не дошел в магазин и решил вернуться. Когда он подходил к зданию, то увидел, что оппонент идет в его сторону с ножом.

«Зашел в магазин, две девушки-работницы хотели закрыть дверь на ключ, но не успели. Он уже подошел к двери. Сначала кричал, чтобы открыл дверь», - сообщил источник.

Замахивался на детей Дверь была стеклянной, мужчина бил ее ножом и ногами. Когда он разбил стекло, то попытался порезать подростку руку, чтоб тот отпустил дверь. Вместе с сотрудницами юноша кинулся в подсобку, они пытались по камерам высмотреть, где находится злоумышленник.

Оказалось, что в магазин мужчина заходить не стал, а уселся на лавку недалеко от здания. Агрессивный мужчина не гнушался замахиваться на проходивших мимо детей. Пострадавший подросток с сотрудницами магазина дождались приезда полиции. Правоохранители задержали подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе МВД Подмосковья, у мужчины изъяли кухонный нож. Правонарушителем оказался 37-летний местный житель.

Ранее в Подмосковье произошел другой случай пьяного нападения. Двое мужчин избили семейную пару в Люберцах.

Дети Дороги Магазины Мужчины Полиция Шатура
14 мая 2024, 05:44
Макаревичу пригрозили тюрьмой за нарушение закона об иноагентах
РИА «Новости»
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Лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит уголовное преследование до двух лет заключения из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом заявили в правоохранительных органах, передал ТАСС.

«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по статье 330.1 УК РФ <…> Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», - сказано в публикации.

Помимо этого, артиста планируют проверить на экстремизм после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом , которые позвонили музыканту и представились украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы исполнитель признался в поддержке ВСУ.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Макаревича* на 30 тысяч рублей. Причиной стало нарушение закона об иностранных агентах. До этого мужчина уже получал штраф за похожее правонарушение.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Уголовное дело Законы Иноагенты
14 мая 2024, 01:20
Мать сгоревшего в Подмосковье ребенка будет добиваться возобновления дела
РИА «Новости»
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Следователи прекратили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, возбужденном после гибели запертого в сарае мальчика. Он умер в мае прошлого года — с тех пор его мать Кристина добивается объективного расследования. Женщина рассказала РИА «Новости», что собирается обжаловать это решение.

Правоохранители работали и по статье о халатности, однако прокуратура Раменского отменила расследование по этой статье УК, сославшись на отсутствие «признаков преступления». Мать мальчика решение обжаловала, однако в надзорном ведомстве ей вновь отказали. Тогда она написала в Генпрокуратуру - с обращением ознакомились журналисты.

По одной из версий, погибшего в сарае могли запереть подростки. Собеседница агентства отметила - их допрашивали всего два раза, и они не признают вины, однако видно, «что с ними поработали взрослые».

«Новые показания могут не дать, сославшись на то, что уже ничего не помнят. Заставить их пройти детектор лжи тоже нельзя: они вправе отказаться», - добавила Кристина.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела по факту гибели мальчика. Глава ведомства получил обращение о несогласии с позицией следствия.

Следователи прекратили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, возбужденном после гибели запертого в сарае мальчика. Он умер в мае прошлого года - с тех пор его мать Кристина добивается объективного расследования. Женщина рассказала РИА «Новости» , что собирается обжаловать это решение.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Пожары Дети Раменское
14 мая 2024, 00:42
В Петербурге задержали сына женщины, останки которой нашли в мусорных мешках в Шушарах
РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в Telegram-канале о задержании подозреваемого в убийстве женщины, останки которой нашли в мусорных пакетах в Шушарах. Им оказался сын жертвы.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», - говорится в сообщении ведомства.

Расчлененное тело женщины обнаружили в мусорных пакетах в Шушарах между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином. Следователи устанавливают обстоятельства дела. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинений.

Санкт-Петербург Убийства Преступления Женщины Россия Следственный комитет России

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