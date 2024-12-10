10 декабря 2024, 09:16

Верховный суд не стал рассматривать жалобу «златоустовского маньяка» на пожизненный срок

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Верховный суд России не стал рассматривать жалобу на пожизненный приговор Николаю Мозглякову, обвиняемому в убийстве двух девочек в Челябинской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Возвращено без рассмотрения», - заявил собеседник журналистов.

По данным картотеки суда, претензию отклонили из-за недопустимости повторных кассационных жалоб.

Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Николая Мозглякова к пожизненному сроку в колонии особого режима. Его обвиняют в убийстве двух семиклассниц.

Тела девочек обнаружили в Златоусте, у одной нашли следы удушения, у другой - колото-резаные раны. Происшествие вызвало большой общественный резонанс.

Мозгляков отбывает пожизненный срок в исправительной колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Это колония особого режима для пожизненно осужденных.

Убийства Суд Челябинская область Приговоры Россия
09 декабря 2024, 17:39
Подросток избил сверстника ремнем до потери сознания в школе в Бурятии
Unsplash
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В одной из школ Улан-Удэ произошла драка между подростками — один из учащихся ударил другого ремнем по голове. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУ СК.

В одной из школ Улан-Удэ произошла драка между подростками - один из учащихся ударил другого ремнем по голове. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУ СК.

По имеющимся данным, из-за удара ремнем мальчик потерял сознание. Кроме того, в Сети появилась информация о том, что пострадавшего часто буллили одноклассники.

Глава республики Алексей Цыденов поручил министру образования Валерию Позднякову, мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой разобраться в ситуации. Он отметил, что нельзя допускать равнодушное отношение к проявлениям насилия детей друг к другу, а также случаев травли и агрессии.

Отец пострадавшего подростка рассказал 360.ru, что ситуацию вокруг драки подростков сильно раздули в прессе. По его словам, школьник не терял сознания во время потасовки и не получил никаких травм.

«Раздули чересчур. Везде в школах обычно драки есть. В советское время это нормально было, в моем детстве», - объяснил он.

Мужчина подчеркнул, что между подростками не было ссор.

«Мы разговаривали на уровне директора, психолога школы, преподавателей, родителей. <…> Потом кто-то выложил [видео], и вот это раздули все. А так это был инцидент еще на той неделе. Тогда собрание для всех сделали и все, разбежались. Но вроде бы нормально все, договорились», - добавил собеседник 360.ru.

Отец пострадавшего мальчика добавил, что сыну нравится школа. Его искренне удивило, какой широкий общественный резонанс получила драка.

«Я в Следственном комитете был вчера. Я как папа не хотел, чтобы дело уголовное завели. Там ничего такого жесткого не было. Но если бы получил травмы, то это было бы другое дело. А так с ребенком все нормально, школа нравится, где он [учится]», - еще подчеркнул он.

Ранее драка подростков с поножовщиной произошла краснодарской школе. В результате пострадали четверо учащихся.

Драки Школы Школьники Следственный комитет России Бурятия
09 декабря 2024, 14:12
Бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» арестовали за растрату бюджета
РИА «Новости»
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Суд арестовал бывшего заместителя гендиректора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина за растрату бюджетных средств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Обвиняемого отправили под стражу на два месяца. Он проходит по делу о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

«Постановление может быть обжаловано», - заявили в пресс-службе.

По данным следствия, Грабин необоснованно растратил деньги, предназначенные для возведения фортификационных сооружений в Курской области.

В конце ноября в Ростове-на-Дону задержали замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Их заподозрили во взяточничестве.

Суд Деньги Курская область
09 декабря 2024, 10:09
Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров
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Видео операции по пресечению деятельности международной сети мошеннических кол-центров обнародовала ФСБ. На записи видно, как сотрудники силовых структур входят в офисное здание, выводят из помещений людей разной национальности, осматривают рабочие места и изучают информацию на компьютерах и в бумажных документах.

По данным ФСБ, международная сеть мошеннических кол-центров действовала в интересах Давида Кезерашвили - бывшего министра обороны Грузии и основателя Milton Group.

Правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских отделений сети. От действий мошенников пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах.

Ранее в ФСБ рассказали, по каким словам можно вычислить телефонных мошенников. Должно насторожить, если в разговоре звонящий использует фразы «ваш гражданский долг», «пожалуйста, сообщите код из СМС, данные вашей карты и паспорта».

Сразу же нужно прервать звонок, если собеседник говорит: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка» и «безопасный счет».

Задержания ФСБ
09 декабря 2024, 08:03
ФСБ накрыла сеть кол-центров, работавших в интересах экс-главы Минобороны Грузии
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность работавшей в России международной сети мошеннических кол-центров. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ФСБ, кол-центры действовали в интересах экс-министра обороны Грузии - основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Из-за мошенников пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах.

Грузия ФСБ Мошенничество

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