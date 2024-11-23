23 ноября 2024, 00:07

Венесуэла вернет в Россию главаря созданной 15 лет назад наркогруппировки

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В Россию вернется подозреваемый в наркоторговле Станислав Ружицкий, который скрывался в Венесуэле. Правоохранители доставят его в Москву через Турцию, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ружицкий, по версии следствия, создал организованную группировку в 2009 году. Она переправляла наркотические и психотропные вещества грузовой почтой на склад транспортной компании, прятала в тайниках и продавала. С 2011 по 2012 годы полиция схватила участников банды, но ее основателю удалось скрыться. Его объявили в международный розыск.

В апреле 2024 года полиция Венесуэлы задержала мужчину. По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы экстрадируют его в Москву транзитом через Турцию. Ружицкому грозит наказание по статьям 30 и 228.1 УК России «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

В Ленобласти правоохранители задержали участников другой группировки. Контрабандисты пытались провезти в Евросоюз тонну кокаина.

Генпрокуратура РФ Наркотики Венесуэла Россия
22 ноября 2024, 21:29
Предполагаемого убийцу охотников в Талдоме арестовали
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Подозреваемый в нападении на охотников в Талдомском лесу мужчина пробудет в изоляторе около двух месяцев. Талдомский городской суд избрал ему меру пресечения, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

«По ходатайству следователя Талдомским городским судом обвиняемый в убийстве и покушении на убийство арестован до 18 января 2025 года», - сообщил Следком.

Мужчины охотились в рабочем поселке Запрудня около урочища Сергеевка вечером 17 ноября. По версии следствия, 41-летний местный житель выстрелил из ружья, убив одного из них и ранив второго. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство», статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство».

На допросе он заявил, что целился в кусты и не видел там других людей. Следователи изъяли из дома подозреваемого оружие и патроны , назначили несколько экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Прокуратура Московской области взяла расследование под контроль.

Уголовное дело Убийства Суд Стрельба Аресты Талдом
22 ноября 2024, 12:17
Сестра зарезанных в Тольятти детей знала о своей безнаказанности
Пресс-служба Следственного комитета
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Убившая младших сестер в Тольятти 13-летняя девочка заранее прочла Уголовный кодекс и понимала, что ее не станут судить. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Правоохранители установили, что школьница купила в магазине Уголовный кодекс и оставила закладку на статье «Убийство». Вероятно, она знала, что избежит ответственности в силу возраста. Суд временно поместил подростка в специализированное учреждение.

Также она призналась следователям, что перед убийством пила алкоголь, чтобы справиться с эмоциями. При этом слова девочки проверить сейчас уже нельзя: у нее не брали анализы после задержания.

Убийство в Тольятти произошло 8 октября: в доме на улице Лизы Чайкиной нашли тела девочек двух и пяти лет. Позднее в расправе над ними призналась их сводная 13-летняя сестра.

По предварительным данным, она не хотела, чтобы мама на фоне случаев домашнего насилия мирилась с отчимом.

Убийства Дети
22 ноября 2024, 11:07
Вахтовик зарезал фельдшера скорой помощи под Иркутском
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали вахтовика, который зарезал фельдшера скорой помощи в Иркутской области и сбежал. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло в ночь на пятницу, когда бригада скорой Казачинско-Ленской районной больницы прибыла на вызов в один из вахтовых поселков.

Фельдшер Александр Печелатов осмотрел нетрезвого пациента и решил отвезти его в больницу. По пути мужчина начал вести себя агрессивно, устроил конфликт, ударил медика ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу, следователи завели дело об убийстве.

Позднее полицейские задержали подозреваемого в убийстве и доставили его на допрос в Усть-Кут.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале уточнила, что силовики обнаружили фигуранта при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира.

Ранее мигрант в Москве побил приехавших к нему врачей.

Убийства
20 ноября 2024, 23:18
Россиянка откопала в огороде кости родственника и раскрыла убийство
РИА «Новости»
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Дачница в Татарстане откопала скелет и раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж убил своего брата и закопал его кости в огороде, сообщили «Известия».

Местом захоронения стал участок в деревне Клятле в Нижнекамском районе. Тело мужчины пролежало под землей четыре года, пока местная жительница случайно не наткнулась на него.

Женщина сама раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж в 2020 году убил своего брата и закопал на даче. Источник «Известий» сообщил, что полиция начала проверку.

Похожий случай произошел в Красноярском крае. Местная жительница убила своего мужа, вместе с сыном закопала его тело, а через два года, перед приездом кинолога со служебной собакой, попыталась сжечь кости в бане.

Убийства Татарстан

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