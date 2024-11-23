Венесуэла вернет в Россию главаря созданной 15 лет назад наркогруппировки

Ружицкий, по версии следствия, создал организованную группировку в 2009 году. Она переправляла наркотические и психотропные вещества грузовой почтой на склад транспортной компании, прятала в тайниках и продавала. С 2011 по 2012 годы полиция схватила участников банды, но ее основателю удалось скрыться. Его объявили в международный розыск.

В апреле 2024 года полиция Венесуэлы задержала мужчину. По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы экстрадируют его в Москву транзитом через Турцию. Ружицкому грозит наказание по статьям 30 и 228.1 УК России «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

В Ленобласти правоохранители задержали участников другой группировки. Контрабандисты пытались провезти в Евросоюз тонну кокаина.