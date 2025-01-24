Вебкам-студии закрыли в четырех регионах России
Правоохранители пресекли работу вебкам-студий Саратове и нескольких других городах России. Об этом в Telegram-канале сообщила официальной представитель МВД Ирина Волк.
«Вебкам-студии, которые занимались изготовлением и распространением порнографии, прекратили свое существование после вмешательства моих коллег из ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Саратовской области», - написала она.
По словам Волк, стражи порядка задержали подозреваемых в обороте порнографии в Москве, Саратове, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
По данным следователей, жительница Саратова открыла несколько студий в четырех российских регионах. Там работали не менее десяти девушек. Они проводили видеосеансы с иностранцами и за деньги выполняли интимные желания клиентов.
Полицейские провели обыски во время задержания подозреваемых. Изъяли компьютеры с записями трансляций, документы и другие доказательства. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее в Петербурге задержали пятерых человек за изготовление и оборот порнографии. Среди задержанных - организатор незаконного бизнеса, его поместили в изолятор временного содержания.