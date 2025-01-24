Вебкам-студии закрыли в четырех регионах России

«Вебкам-студии, которые занимались изготовлением и распространением порнографии, прекратили свое существование после вмешательства моих коллег из ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Саратовской области», - написала она.

По словам Волк, стражи порядка задержали подозреваемых в обороте порнографии в Москве, Саратове, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

По данным следователей, жительница Саратова открыла несколько студий в четырех российских регионах. Там работали не менее десяти девушек. Они проводили видеосеансы с иностранцами и за деньги выполняли интимные желания клиентов.

Полицейские провели обыски во время задержания подозреваемых. Изъяли компьютеры с записями трансляций, документы и другие доказательства. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали пятерых человек за изготовление и оборот порнографии. Среди задержанных - организатор незаконного бизнеса, его поместили в изолятор временного содержания.