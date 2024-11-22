22 ноября 2024, 11:07

Вахтовик зарезал фельдшера скорой помощи под Иркутском

РИА «Новости»
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Правоохранители задержали вахтовика, который зарезал фельдшера скорой помощи в Иркутской области и сбежал. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло в ночь на пятницу, когда бригада скорой Казачинско-Ленской районной больницы прибыла на вызов в один из вахтовых поселков.

Фельдшер Александр Печелатов осмотрел нетрезвого пациента и решил отвезти его в больницу. По пути мужчина начал вести себя агрессивно, устроил конфликт, ударил медика ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу, следователи завели дело об убийстве.

Позднее полицейские задержали подозреваемого в убийстве и доставили его на допрос в Усть-Кут.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале уточнила, что силовики обнаружили фигуранта при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира.

Ранее мигрант в Москве побил приехавших к нему врачей.

Убийства
20 ноября 2024, 23:18
Россиянка откопала в огороде кости родственника и раскрыла убийство
РИА «Новости»
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Дачница в Татарстане откопала скелет и раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж убил своего брата и закопал его кости в огороде, сообщили «Известия».

Местом захоронения стал участок в деревне Клятле в Нижнекамском районе. Тело мужчины пролежало под землей четыре года, пока местная жительница случайно не наткнулась на него.

Женщина сама раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж в 2020 году убил своего брата и закопал на даче. Источник «Известий» сообщил, что полиция начала проверку.

Похожий случай произошел в Красноярском крае. Местная жительница убила своего мужа, вместе с сыном закопала его тело, а через два года, перед приездом кинолога со служебной собакой, попыталась сжечь кости в бане.

Убийства Татарстан
20 ноября 2024, 23:17
Оправдавший теракт на Крымском мосту уральский учитель уехал в колонию-поселение
РИА «Новости»
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Публично одобривший теракт на Крымском мосту во время урока в девятом классе учитель истории и обществознания из школы Екатеринбурга получил три года колонии-поселения. Такой приговор вынес Центральный окружной военный суд. В пресс-службе ведомства добавили, что мужчине также запретили на два года заниматься педагогической деятельностью.

В ходе рассмотрения дела судья установил, что мужчина работал учителем истории и обществознания. Он не поддерживал проведение специальной военной операции, а также решения по внутренней политике российского правительства.

Публично о своих взглядах учитель заявил на уроке в девятом классе, когда допустил высказывание, оправдывающее террористический акт на Крымском мосту.

После вынесения приговора осужденного взяли под стражу и под конвоем отправили к месту отбывания наказания.

В понедельник, 18 ноября, Тверской суд Москвы назначил 2,5 и три года колонии-поселения разрушителям стихийного мемориала , посвященного бойцам специальной военной операции на улице Варварка.

Суд установил, что осужденные в начале марта раскидали и растоптали букеты, выставленные в центре Москвы в честь российских военных. Против них завели уголовное дело о повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Публично одобривший теракт на Крымском мосту во время урока в девятом классе учитель истории и обществознания из школы Екатеринбурга получил три года колонии-поселения. Такой приговор вынес Центральный окружной военный суд.

В пресс-службе ведомства добавили, что мужчине также запретили на два года заниматься педагогической деятельностью.

Суд Приговоры Учителя Взрыв на Крымском мосту
20 ноября 2024, 21:56
Житель Кирова придрался к подросткам и получил выстрел в лицо. Конфликт попал на видео
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В Кирове двое подростков повздорили со случайным прохожим и выстрелили ему ракетницей в лицо. По версии следствия, мужчина сам спровоцировал их на конфликт. 360.ru показал записи камеры видеонаблюдения.

Перепалка произошла во дворе дома по улице Красина. Два брата, в том числе 17-летний студент техникума, шли в одну сторону, 18-летний мужчина - им навстречу. Когда они разминулись, последний подозвал подростков, спросил о чем-то, и те запустили ему в лицом ракетницу. Разлетелись искры, выстрел попал мужчине в глаз. Подростки сбежали. Спустя время подъехали патруль ДПС и скорая помощь.

Помощник руководителя СУ СК России по Кировской области Мария Меркулова сообщила 360.ru, что началась проверка. Обстоятельства нападения установит следствие.

«Причины конфликта устанавливаются, но предварительно 18-летний потерпевший спровоцировал конфликт», - сказала она.

По версии местных СМИ, мужчина придрался к внешнему виду подростков - широким штанам и окрашенным волосам. Один из них пустил в дело ракетницу, когда незнакомец спросил о наушниках и приблизился.

Еще одно нападение расследуется в Саратовской области. Сын главы армянской диаспоры оттаскал девушку за волосы и скрылся. Отец извинился за выходку сына, а следователи объявили его в международный розыск.

Драки Стрельба Преступления Школьники Следственный комитет России
20 ноября 2024, 20:55
Россиянка привлекла детей к ограблению пункта выдачи заказов
Телеканал «360»
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Практический урок по краже дала жительница Кирова двум местным школьникам, к которым втерлась в доверие. Как сообщили в пресс-службе областного главка СК, злоумышленница уговорами и обещаниями привлекла детей к похищению товаров из пункта выдачи заказов.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах первой в зал хранения товаров вошла «атаманша», которая оценила обстановку и взвесила одну из коробок, рассчитывая силы своих несовершеннолетних подельников.

После этого женщина запустила в помещение двух школьников, которые помогли ей собрать чужие заказы и вынести из зала.

По данным следствия, всего из пункта выдачи заказов пропали товары на сумму более 100 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. Женщина пока проходит в качестве подозреваемой. Областной главк МВД завел уголовное дело о краже. Все похищенное имущество вернули владельцу ПВЗ.

В первой половине ноября уральские следователи завели дело о хулиганстве после избиения подростком-мигрантом девочки в одной из школ Свердловской области. Момент нападения попал на видео, на которое обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин.

Уголовное дело Дети Ограбления Россия Школьники Следственный комитет России

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