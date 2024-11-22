Вахтовик зарезал фельдшера скорой помощи под Иркутском

Читайте нас в:

ЧП произошло в ночь на пятницу, когда бригада скорой Казачинско-Ленской районной больницы прибыла на вызов в один из вахтовых поселков.

Фельдшер Александр Печелатов осмотрел нетрезвого пациента и решил отвезти его в больницу. По пути мужчина начал вести себя агрессивно, устроил конфликт, ударил медика ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу, следователи завели дело об убийстве.

Позднее полицейские задержали подозреваемого в убийстве и доставили его на допрос в Усть-Кут.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале уточнила, что силовики обнаружили фигуранта при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира.

Ранее мигрант в Москве побил приехавших к нему врачей.