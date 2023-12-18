«Вагнеровца» приговорили к почти семи годам колонии за стрельбу в полицейских

ЧП произошло 6 декабря 2022 года, мужчина в камуфляжной экипировке открыл по полицейским огонь из ручного пулемета в Новошахтинске. Один из правоохранителей получил ранение, стрелка сутки спустя задержали в одном из дома в селе Киселево.

«Назначить Николину шесть лет 11 месяцев лишения свободы в колонии особого режима по совокупности преступлений, - огласила приговор судья.

Николин объяснял, что открыл огонь по правоохранителям, потому что спутал их с украинскими военными. По его словам, спецназу он сдался без сопротивления, потому что увидел знакомые значки на форме.

Следствие вело дело по статьям о незаконном обороте оружия, применении насилия в отношении представителя и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее бывшего бойца «Вагнера» заподозрили в убийстве четырехлетней падчерицы в Липецке.