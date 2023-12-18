18 декабря 2023, 13:29

«Вагнеровца» приговорили к почти семи годам колонии за стрельбу в полицейских

РИА «Новости»
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Ростовский областной суд приговорил бойца частной военной компании «Вагнер» Павла Николина к шести годам и 11 месяцам колонии за стрельбу по сотрудникам полиции рядом с границей с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщило РИА «Новости».

ЧП произошло 6 декабря 2022 года, мужчина в камуфляжной экипировке открыл по полицейским огонь из ручного пулемета в Новошахтинске. Один из правоохранителей получил ранение, стрелка сутки спустя задержали в одном из дома в селе Киселево.

«Назначить Николину шесть лет 11 месяцев лишения свободы в колонии особого режима по совокупности преступлений, - огласила приговор судья.

Николин объяснял, что открыл огонь по правоохранителям, потому что спутал их с украинскими военными. По его словам, спецназу он сдался без сопротивления, потому что увидел знакомые значки на форме.

Следствие вело дело по статьям о незаконном обороте оружия, применении насилия в отношении представителя и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее бывшего бойца «Вагнера» заподозрили в убийстве четырехлетней падчерицы в Липецке.

Суд Военные
18 декабря 2023, 13:24
Краснодарского строителя застрелили из-за неправильной траншеи
РИА «Новости»
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Правоохранители Краснодарского края начали поиски местного жителя, открывшего огонь из ружья по вагончику с рабочими на местной стройке. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил представитель региональной прокуратуры.

Собеседник агентства пояснил, что все началось со скандала, который местный житель устроил строителям. В какой-то момент он уехал, а после вернулся с оружием и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились.

«Один мужчина убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают», - заявил собеседник агентства.

В краевом главке СК подчеркнули, что завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В ведомстве уточнили, что неизвестный произвел не менее четырех выстрелов по строительному вагончику, где находились двое рабочих. Один из пострадавших скончался на месте, второй попал в больницу с ранением ноги.

С места происшествия криминалисты забрали пули и гильзы. Также они назначили ряд экспертиз и опросили свидетелей. Сейчас принимаются меры для установления личности и задержания подозреваемого в стрельбе.

По данным Telegram-канала Shot, причиной конфликта между местным жителем и строителями стала, якобы, неправильно вырытая траншея. В качестве последнего аргумента скандалист достал оружие и открыл огонь.

Госпитализированный с ранением ноги строитель подчеркнул, что нападавшего до этого не видел.

Уголовное дело Убийства Стрельба Прокуратура РФ Краснодар СК РФ
18 декабря 2023, 12:49
Посылку из Таиланда с двумя килограммами гашишного масла нашли в Шереметьеве
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
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Оперативники обнаружили в аэропорту Шереметьево отправленную из Таиланда посылку с двумя килограммами гашишного масла. Злоумышленника задержали. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, в аэропорту сотрудники УТ МВД России по ЦФО и Управления «Т» СЭБ ФСБ России перехватили в грузовом терминале «Шереметьево-Карго» прибывшее из Таиланда почтовое отправление со средствами, содержащими наркотики.

При осмотре коробки стражи правопорядка нашли две банки из-под шоколадного крема и карамельного сиропа, в которых было гашишные масло общей массой почти два килограмма. Позже это подтвердила экспертиза.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в контрабанде наркотических средств, который должен был получить криминальный товар», - рассказали в пресс-службе.

Предварительно, подозреваемым оказался ранее не судимый 28-летний житель Подмосковья. Следователи возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. На время расследования фигуранта заключили под стражу.

Ранее полиция нашла наркотики у доставленного в больницу пассажира из Домодедово.

Наркотики Аэропорт Шереметьево Москва 2023
18 декабря 2023, 12:43
Руководителей «Витязя» задержали вместе с главой самарского ГУ МЧС
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Двоих руководителей группы компаний системы безопасности «Витязь» задержали вместе с начальником главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майором Олегом Бойко. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Бойко оказывал покровительство ГК «Витязь», которая занималась пожарной безопасностью. Предполагается, что за продвижение интересов фирмы начальник регионального главка МЧС получил кредитную карту для снятия наличных через банкоматы. Общая сумма превысила 25 миллионов рублей, указал Хинштейн.

«Вместе с Бойко задержаны руководители „Витязя“ Ян Гущин и Елена Тютюнник. При обысках изъята черная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу», - отметил депутат.

По словам парламентария, уголовные дела против задержанных возбудили по статьям о получении и даче взяток в особо крупных размерах. Хинштейн не исключил, что уже сегодня всех фигурантов этапируют в Москву.

Олега Бойко задержали в Самаре оперативники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД. Правоохранители также провели обыски по шести адресам.

МЧС РФ Следственный комитет России
18 декабря 2023, 12:10
Главу самарского главка МЧС заподозрили в коррупции
РИА «Новости»
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Оперативники ФСБ в Самаре совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД задержали руководителя МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, генерал-майора заподозрили в вымогательстве денежных средств у подчиненных, которые они якобы незаконно получили во время проверок по пожарной безопасности. Речь может идти о десятках миллионов рублей.

Правоохранители начали проведение обысков по шести адресам. Бойко в ближайшее время доставят в Москву. Официальная информация о задержании от ведомств пока что не поступала.

На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике задержали главу государственного холдинга «Железные дороги Донбасса». Его заподозрили в передаче имущества третьим лицам и злоупотреблении полномочиями. СМИ сообщали, что гендиректор компании вопреки интересам госслужбы направил имущество концерна в безвозмездное пользование третьих лиц.

Коррупция МЧС РФ ФСБ

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