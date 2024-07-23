23 июля 2024, 14:36

В загадочной смерти младенца в Челябинске заподозрили другого ребенка

РИА «Новости»
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В Ленинском районе Челябинска грудной ребенок получил черепно-мозговую травму и погиб. Смертельный удар мог нанести соседский ребенок с ДЦП, сообщил источник 74.ru.

Ребенок родился 2,5 недели назад и стал самым младшим в многодетной семье. В квартире на улице Агалакова кроме него жили мама, двое старших детей и дядя. С 19 на 20 июля у них ночевали дети соседки - у них дома травили клопов.

«Утром дядя увидел, как один из детей соседки наносит удары по телу младенца, забрал его и унес матери», - рассказал собеседник издания.

Младенец не дышал, и взрослые вызвали скорую помощь. Экспертиза показала, что он умер от черепно-мозговой травмы. Представитель СКР сообщил журналистам, что следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом», а всех взрослых, находившихся в квартире, отправили на полиграф. По одной из версий, смертельный удар нанес один из соседских детей с ДЦП.

Источник Ura.ru сообщил, что новоиспеченная мать с сыном ночевали у подруги. Именно там младенца обнаружили мертвым на полу и заподозрили ребенка хозяйки квартиры, страдающего ментальным расстройством.

В Свердловской области девушку обвинили в истязании годовалого сына. Она душила его на камеру, чтобы напугать бывшего сожителя.

Уголовное дело Убийства Дети Челябинская область Челябинск Следственный комитет России
23 июля 2024, 13:05
«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери
Телеканал «360»
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Душившей сына жительнице города Каменска-Уральского вернули изъятых детей, несмотря на уголовные дела и передачу ребенка под опеку бабушке. Знакомая агрессивной матери рассказала 360.ru, что своим поступком она хотела вынудить сбежавшего сожителя вернуться в семью.

У свердловчанки кроме сына есть еще старшая дочь. К ней, по словам знакомой, она не проявляла такой агрессии. По крайней мере, люди этого не замечали.

«У нее первый ребенок, дочка старшая. Ну, она вроде не замечалась в этом с дочерью, а когда сына родила, мы вообще с ней не виделись», - рассказала знакомая горе-родительницы.

Кроме отца ребенка у девушки есть мать и бабушка. Собеседница 360.ru уточнила, что девушка работала в ночном клубе, иногда выпивала, в том числе якобы и во время первой беременности.

Уголовное преследование Видео появилось в интернете в феврале 2024 года, тогда же 22-летнюю мать вызвали на допрос в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Опекуном детей назначили их бабушку, а мать оставили под подпиской о невыезде. В отношении нее возбудили два уголовных дела по статье 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и еще одно, третье - по статье 119 УК России «Угроза убийством».

Региональное управление Следкома сообщило о возбуждении очередного уголовного дела - по части 2 статьи 117 УК России «Истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц». По версии следствия, мать применяла насилие к обоим детям.

Обычная семья «Когда этот случай произошел год назад, органы опеки забрали у нее детей, в итоге вернули их обратно ей. Сейчас, насколько я знаю, дети с ней находятся. Сегодня моя подруга общалась с ней, она находилась дома, и дети были с ней», - сказала она.

Девушка подтвердила, что причиной поступка стала месть и попытка вынудить сожителя вернуться в семью. По крайней мере, именно так героиня видео объяснила произошедшее однокласснице собеседницы 360.ru. По ее словам, видео сняли год назад, но выложили в интернет недавно.

Дети Семья Свердловская область Следственный комитет России
23 июля 2024, 12:17
Жительница Каменска-Уральского на камеру душила ребенка для шантажа его отца
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Жительница города Каменска-Уральского снимала на камеру, как душила своего малолетнего сына. Она снимала видео, чтобы разозлить и шантажировать отца ребенка. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

По версии следствия, женщина пыталась повлиять на отца ребенка и таким образом вернуть его в семью. Полиция установила личность горожанки и задержала ее.

«Это неработающая, ранее несудимая местная жительница, 2002 года рождения, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения», - указал начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он сообщил, что женщина записала видео после ссоры с сожителем в 2023 году. В отношении жительницы Каменска-Уральского возбудили два уголовных дела: по статьям «Угроза убийством» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее петербуржец поссорился с сожительницей и в отместку вывесил за ноги ее двухлетнего ребенка с окна на 13-м этаже. Полиция зафиксировала у женщины и ее дочки следы побоев.

Урал Дети МВД РФ Полиция
23 июля 2024, 04:53
Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области Вахрин хотел сбежать
Freepik
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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которого обвинили в получении крупной взятки, хотел скрыться от следователей. Об этом заявило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«У Вахрина было намерение скрыться от следствия. Он предпринял такую попытку в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела», - заявил собеседник агентства.

По данным источника журналистов, таким же образом хотел поступить и второй фигурант уголовного дела - вероятный взяткодатель, директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык.

Подозреваемые вместе договорились, как скрыться от следствия. Осуществить задуманное фигурантам не удалось.

Ранее Басманный суд арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова. Его также заподозрили в получении большой взятки. В отношении чиновника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа. По предварительным данным, ему заплатили за общее покровительство и попустительство по службе, когда подозреваемый занимал должность заместителя.

Коррупция Аресты
23 июля 2024, 02:43
Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о покушении на девушку в Москве
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о покушении на жизнь девушки в Москве. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.

По информации следователей, происшествие случилось около торгового центра. Мужчина на почве личной неприязни нанес девушке несколько ударов ножом. Однако до конца расправиться с ней злоумышленнику не удалось, потому что прохожие оперативно вызвали скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали.

«Подозреваемый задержан. Им оказался гражданин Киргизской Республики 2001 года рождения», - написали в публикации ведомства.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе разбирательства.

Ранее задержанный сознался на камеру в содеянном. Потерпевшая оказалась его женой. Мужчина не смог объяснить мотив своего поступка. Он также признался, что не помнит, сколько именно ударов нанес.

СК РФ Полиция Москва

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