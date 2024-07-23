В загадочной смерти младенца в Челябинске заподозрили другого ребенка

Ребенок родился 2,5 недели назад и стал самым младшим в многодетной семье. В квартире на улице Агалакова кроме него жили мама, двое старших детей и дядя. С 19 на 20 июля у них ночевали дети соседки - у них дома травили клопов.

«Утром дядя увидел, как один из детей соседки наносит удары по телу младенца, забрал его и унес матери», - рассказал собеседник издания.

Младенец не дышал, и взрослые вызвали скорую помощь. Экспертиза показала, что он умер от черепно-мозговой травмы. Представитель СКР сообщил журналистам, что следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом», а всех взрослых, находившихся в квартире, отправили на полиграф. По одной из версий, смертельный удар нанес один из соседских детей с ДЦП.

Источник Ura.ru сообщил, что новоиспеченная мать с сыном ночевали у подруги. Именно там младенца обнаружили мертвым на полу и заподозрили ребенка хозяйки квартиры, страдающего ментальным расстройством.

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