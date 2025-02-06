06 февраля 2025, 06:33

В Якутии учитель «выбросил» первоклассника-инвалида из кабинета

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Тьютор в якутской школе-интернате силой выпроводил ребенка-инвалида из класса, из-за чего тот упал за дверь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха.

«Прокуратура Якутска провела проверку по публикации о жестоком обращении с учеником ГКОУ РС (Я) „Республиканская (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи“», - заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что происшествие случилось в ноябре прошлого года. В публикации выложили видео с места ЧП. На нем видно, как ребенка «выбросили» из кабинета и он упал на пол. Выяснили, что он инвалид, учится в первом классе.

Прокуратура после проверки обратилась в суд о взыскании со школы компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее учительница младших классов в школе города Нарткала ворвалась на урок в соседний кабинет и набросилась на семиклассника. Дети громко шумели и мешали вести уроки в ее классе. В итоге педагог зашел к ним и ударил самого шумного ученика.

Якутия Учителя
06 февраля 2025, 01:39
Тульский убийца захотел пойти на СВО во второй раз
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Туляк отправился на СВО после того, как убил мужчину, которого посчитал возлюбленным своей бывшей сожительницы. Получив амнистию, мужчина попытался убить и свою бывшую возлюбленную, за что получил восемь лет, и теперь снова хочет отправиться на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Ревность и наказание Геворг Григорян до 2020 года восемь лет прожил с подругой Еленой. За это время у них родился ребенок, также они воспитывали сына женщины от первого брака. После расставания мужчина не переставал ревновать бывшую сожительницу и, когда в 2021 году он заподозрил Елену в связи с мужчиной, он убил соперника, нанеся 38 ножевых ранений. В результате суд приговорил убийцу к девяти годам тюрьмы.

Возвращение и угрозы Но в конце января прошлого года Григорян снова появился у дома своей бывшей возлюбленной. Выяснилось, что в колонии он вступил в ЧВК «Вагнер» и ушел на СВО, после чего получил амнистию и стал свободным человеком.

Ревнивец снова стал часто приходить к Елене, при этом он угрожал ей и ее детям. Женщина несколько раз жаловалась полиции на угрозы, но безрезультатно.

Нападения и беспомощность Через некоторое время Григорян напал на бывшую сожительницу. Он вывез ее на безлюдную дорогу, где ударил электрошокером и начал душить. Елена сумела вырваться и снова обратилась в полицию, но это ни к чему не привело, но злоумышленник на время затих.

В начале октября 2024 года он снова напал на женщину, когда та вышла из дома с собаками. Он догнал женщину и нанес ей восемь ножевых ранений, которые, к счастью, оказались не смертельными.

Снова на СВО За покушение на убийство Григоряна приговорили к восьми годам колонии. Но недавно Елена узнала, что он снова собирается отправиться в зону СВО. Теперь женщина боится, что мужчина вскоре снова вернется и убьет ее.

Убийства Суд Дети Женщины Тюрьмы Мужчины Брак Полиция
06 февраля 2025, 00:10
Декана российского вуза осудили за почти 50 взяток от студентов
РИА «Новости»
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В Тамбове декана вуза из соседнего региона приговорили к пяти с половиной годам заключения условно за почти 50 случаев получения взятки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как сообщили в пресс-службе, преступница совместно со своим заместителем и руководителем представительства вуза в Тамбовской области организовала преступную группу, которая занималась зачислением студентов в университет без вступительных экзаменов, выставлением положительных оценок по промежуточным и итоговым аттестациям без контроля знаний, а также оформлением прохождения практики в отсутствие студентов. За свои «услуги» преступники получили 46 взяток, которые принесли им более шести миллионов рублей.

Суда назначил виновной наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности.

Также в СК сообщили, что суд уже рассмотрел уголовные дела остальных фигурантов и вынес им обвинительные приговоры.

Ранее в Екатеринбурге осудили бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Он получил взятку от представителя строительной компании.

Уголовное дело Вузы Рубль Суд Приговоры Россия Экзамены Студенты
05 февраля 2025, 21:50
Скрывались 17 лет. Убийцы криминального авторитета Джонуа получили по 25 лет колонии
пресс-служба прокуратуры Москвы
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Российский суд вынес приговор двоим участникам убийства предпринимателя Беслана Джонуа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале.

Оба фигуранта дела, 35-летний Юрий Усмял и 36-летний Сергей Шитиков, получили по 25 лет колонии строгого режима. Суд признал их виновным в убийстве, совершенном организованной группой по найму.

Следствие установило, что в ночь на 8 февраля 2007 года трое преступников приехали на автомобиле к дому Бенуа в Денежном переулке. Они расстреляли предпринимателя из автомата.

Бизнесмен от полученных ранений скончался на месте. Злоумышленники с места преступления скрылись, оружие они оставили рядом с телом Джонуа.

За убийство предпринимателя осужденные получили более пяти миллионов рублей в долларовом эквиваленте. Один из участников преступления уже умер. Уголовное преследование в его отношении прекратили.

Кроме того, в отдельное производство прокуратура выделила дело в отношении организаторов убийства и «иных лиц».

Беслан Джонуа - уроженец Абхазии. В 2007 году «Коммерсант» называл его «заметной фигурой в криминальном сообществе всего постсоветского пространства». Газета не исключала в его убийстве политический след.

Ранее суд в Подмосковье вынес приговор убившей сожителя журналистке Оксане Гончаровой

Уголовное дело Убийства Суд Преступления Приговоры
05 февраля 2025, 17:21
Экс-руководителя управления Росавиации будут судить за прогулку на вертолете
Unsplash
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Глава Северо-Восточного управления Росавиации предстанет перед судом за присвоение денег подчиненных и взятку в виде полета на вертолете. Об этом заявил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Магаданской области Александр Алимов, сообщило РИА «Новости».

Руководителя управления официально обвинили в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий. Мужчину задержали.

По версии следствия, фигурант дело под различными предлогами систематически заставлял подчиненных отдавать ему премии. Таким образом чиновник получил более миллиона рублей. Также подозреваемому предъявили обвинения в том, что он получил в «подарок» от авиакомпании прогулочный полет на вертолете.

Ранее суд приговорил бывшего замгубернатора Томской области к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Его признали виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями. По версии обвинения, подсудимый незаконно организовал подписание актов о приемке выполненных с нарушениями строительных работ в учебном заведении.

Вертолеты Авиация Коррупция Следственный комитет России

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