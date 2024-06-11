11 июня 2024, 10:06

В Вологде студент убил преподавательницу вуза, которая была его девушкой

РИА «Новости»
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В Вологде по подозрению в убийстве преподавателя ВоГУ (Вологодского государственного университета) арестовали студента, который состоял с ней в отношениях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

По версии следствия, 7 июня 28-летний уроженец Таджикистана и 36-летняя преподавательница находились в квартире дома на улице Конева. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина задушил бывшую возлюбленную и ударил ее ножом в грудь.

После случившегося он попытался свести счеты с жизнью. Мужчину госпитализировали, врачи смогли его спасти. По статье об убийстве возбудили уголовное дело. Вологодский городской суд заключил под стражу подозреваемого. Его арестовали до 7 августа. Из-за травмы мужчину перевели в медучреждение для осужденных и лиц, находящихся под стражей.

По данным Telegram-канала Shot , убитая оказалась кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ. Со студентом из Таджикистана она познакомилась на парах. У погибшей остались двое детей - 14 лет и семи месяцев.

В Москве 42-летний мужчина убил нового возлюбленного своей бывшей жены. Он заколол жертву катаной.

Вузы Убийства Мужчины Студенты Таджикистан
11 июня 2024, 05:57
Сотрудника института ФСИН задержали по подозрению в оправдании терроризма
РИА «Новости»
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Задержанного сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России заподозрили в призыве или оправдании терроризма. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Сотрудник <…> подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“», - заявили собеседники агентства.

О задержании работника научно-исследовательского института стало известно 10 июня. Правоохранители начали служебную проверку.

Похожий случай произошел в мае этого года. В Москве мужчину почти на два месяца отправили в СИЗО за призывы к совершению терактов в соцсетях. Уголовное дело возбудили после изучения его публикаций во «ВКонтакте».

ФСИН Терроризм Россия
11 июня 2024, 01:28
Беременную женщину избили в Москве
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Неизвестный избил беременную женщину в Москве. Нападавшего задержали, а пострадавшую госпитализировали, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Прохожий избил беременную девушку после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес», - отметили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову инициировать вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство. Исполнение поручения поставили на контроль.

Ранее два человека жестоко избили семейную пару на Шоссейной улице в Люберцах.

Уголовное дело Преступления Следственный комитет России Москва
10 июня 2024, 22:59
Против сотрудника НИИ ФСИН возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России задержали по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

По факту произошедшего назначили служебную проверку. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», - отметили в пресс-службе ФСИН.

Подробности преступления в ведомстве не раскрыли.

Сегодня стало известно, что суд в Москве арестовал фигуранта по уголовному делу о мошенничестве, главным обвиняемым в котором является экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.

Уголовное дело ФСИН Москва
10 июня 2024, 21:50
В деле генерала Попова появился новый фигурант
РИА «Новости»
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Суд в Москве арестовал фигуранта по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, главным обвиняемым в котором является экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подозреваемого отправили на два месяца в следственный изолятор. Ему предъявили такое же обвинение, как и Попову. При этом он является гражданским лицом. Его фамилию источник называть отказался.

Ранее Попов, по словам правоохранителей, дал изобличающие показания против других участников преступления.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Но вину он не признал.

По данным «Интерфакса», который ссылается на материалы суда, Попов мог действовать в одной группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе СВО летом 2023.

Уголовное дело Суд Мошенничество Армия

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