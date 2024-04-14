В Волгодонске подожгли машину боксера Дмитрия Кудряшева

Брат погибшей жены экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Алибек признался, что узнал о смерти своей родственницы, Салтанат Нукеновой, от ее подруги. Подробностями он поделился с «Известиями».

По его словам, ему позвонила подруга сестры, которая стала спрашивать о том, где сейчас находится Салтанат. Позже она скинула ему сообщение, что Бишимбаев ее убил.

«Поехал к ней. Звонил, не дозвонился. Потом уже, когда я не достучался, когда к ней домой приехал и позвонил в полицию, сообщил, что получил такое сообщение», - сообщил Алибек.

Мужчина признался, что не хотел верить в смерть сестры. Родителям он все рассказал только после того, как приехал в гастроцентр в ресторан, где она была забита насмерть.

По словам Алибека, нужно изменить общественное сознание, чтобы женщины не боялись признаться, что мужья их бьют. Если говорить о его сестре, то один раз она уже пыталась уйти от мужа, но он уговорил ее вернуться домой. Салтанат приехала и увидела на кровати в спальне следы измены.

Мужчина также отметил, что уже запустили петицию о принятии закона об ответственности за семейное и бытовое насилие.

Бывший чиновник забил свою жену до смерти, но свою вину в суде не признал, заявив, что причиной ее гибели стало падение с высоты собственного роста. При этом по делу погибшей Салтанат Нукеновой появились новые подробности благодаря исследованиям Алматинского института судебных экспертиз.