04 апреля 2024, 13:38

В Уфе задержали парней, планировавших диверсию: как вербуют подростков для диверсий

Телеканал «360»
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Силовики в Башкирии задержали трех молодых людей за подготовку диверсии. Их взяли с поличным при попытке поджечь объект связи. На допросе уфимцы признались, что согласились за деньги выполнить задание незнакомца из Telegram. Как в таких случаях происходит вербовка и почему россияне согласились пойти на преступление, рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

Далее - прямая речь.

Лет 10 назад я параллельно с основной работой занималась волонтерской деятельностью, вела антинаркотические тренинги для трудных подростков.

Моими подопечными были совершенно разные ребята. По одним не скажешь, что у них и приводы в полицию, и опыт пребывания в интернатах для детей с девиантным поведением. Дорогие вещи, купленные заботливыми родителями, умный, осознанный взгляд. Другие же были как из документалки «Дети Ленинградского» - если вы смотрели, поймете, о чем я говорю.

Тогда остро стоял вопрос о вербовке в террористические организации, и мы прослушивали лекции о методах, которыми вербовщики пользовались. Пособники киевского режима , которые подстрекают наших соотечественников, воспользовались теми же схемами.

Что произошло в Уфе с тремя парнями? Сообщается, что один из задержанных получил задание от неизвестного через Telegram. Ему объяснили, как совершить поджог, отправили координаты объекта и пообещали денежное вознаграждение. А он предложил друзьям из колледжа присоединиться. Цена за преступление - 20 тысяч рублей.

Если все так, то речь идет о «горячем» способе: минимальная обработка, отсутствие контактов офлайн.

Такие способы действуют на молодых людей, которые жаждут адреналина. Пожалуй, тут адреналин важнее денег. Доля романтизации процесса, безусловно, тоже есть. С друзьями пошли «на дело» - кажется, что это похоже на квест.

Вычислить такого «адреналинщика» проще простого Вербовщик ищет в социальных сетях: выбирает регион, закладывает в параметры поиска возраст. Просматривает публикации: видит, к примеру, репосты с роликами зацеперов, экстремальные пранки. Ставит галочку. Найти контакты - ерундовое дело.

Есть и сложные операции - втереться в доверие, влюбить в себя. Иногда вербовщики действуют через сайты знакомств. Склонные к созависимости вычисляются на раз-два.

Вербовщики ищут тех, кто живет небогато, тех, кто чувствует себя одиноким и непонятым (слезливые статусы в соцсетях, черно-белые картинки с грустными цитатами), ищут тех, кто потерял близких и отчаялся.

Вербовщики ищут ключи. Мы не должны позволить им ими воспользоваться.

Уголовное дело Башкирия Терроризм Школьники
04 апреля 2024, 12:25
«Пьяный сильно был». Житель Красноярска угрожал взорвать магазин самодельной бомбой
Пресс-служба МВД
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Красноярская полиция задержала местного жителя за угрозу разрушить магазин макетом взрывного устройства. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», агрессивный мужчина зашел в помещение на улице Глинки и стал пугать продавцов.

На месте происшествия задержали ранее несудимого 37-летнего жителя поселка Березовка. Вину мужчина осознал.

«Сделал типа небольшую бомбу. Хотел взорвать [магазин]. Пьяный сильно был. Когда не получилось, я вышел и дожидался полицию», - рассказал он.

Полицейские изъяли у правонарушителя макет устройства, который на самом деле не представлял никакой угрозы. Мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении о готовящемся преступлении.

Ранее лжеминера из Забайкальского края осудили почти на четыре года колонии строгого режима. Пьяный мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что один из жилых домов собираются взорвать.

Преступления Россия Магазины Мужчины Полиция
04 апреля 2024, 08:50
Одного из фигурантов дела о взрывчатке в иконах арестовали
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Россиянину с двойным гражданством Дмитрию Гратию предъявили обвинение по делу о ввозе взрывчатки в православных иконах. Суд арестовал его на два месяца, сообщило РИА «Новости».

В базе Псковского областного суда появилась информация об апелляции Дмитрия Гратия на арест в рамках уголовного дела по статье 226.1 УК России «Незаконное перемещение через таможенную границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору». В феврале мужчину с двойным гражданством заключили под стражу сначала на 10 суток, затем, после предъявления обвинения, на два месяца.

В постановлении суда фигурировал еще один иностранец, чье имя не указали. Второе гражданство Дмитрия Гратия закрыли звездочками. По информации агентства, он имел паспорт Молдавии.

Православные иконы с гексогеном привезли в Россию с Украины через страны Евросоюза.

Взрывчатого вещества хватило бы на уничтожение пятиэтажки.

Уголовное дело Таможня Аресты
03 апреля 2024, 23:17
Суд арестовал еще одну фигурантку по делу о торговле детьми в Москве
Freepik
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Преображенский суд Москвы арестовал еще одну фигурантку дела о торговле детьми. Марьят Желихажеву заключили под стражу на 13 суток, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд избрал в отношении Желихажевой Марьят Хажмуратовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 13 суток, то есть до 16 апреля 2024 года», - сообщила собеседница агентства.

Желихажеву обвиняют в торговле людьми, в суде не уточнили ее роль в уголовном деле. Дело Желихажевой объединили в одно производство с делом ранее арестованной матерью 15-ти детей Юлией Логиновой.

Ранее суд арестовал подозреваемых в соучастии Зухру Мусалаеву и Анну Куликову. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2024 года.

Уголовное дело Суд Дети Торговля Москва
03 апреля 2024, 19:56
«Жутковато». Житель Балашихи назвал обвиняемую в убийстве отца соседку адекватной
Pxhere
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Жительница Балашихи, предположительно, убила и расчленила собственного отца после застолья. Сначала дочь хотела избавиться от улик и спрятала части тела в холодильник, но потом сама сдалась полиции. Сосед женщины Михаил рассказал «360», что не замечал никаких странностей в ее поведении. С подозреваемой он знаком с самого детства.

По данным Telegram-канала Shot , 78-летний мужчина приехал в гости к своей 52-летней дочери вечером 1 апреля. За семейным ужином родственники повздорили: пенсионер начал критиковать дочь за сложный характер, а та схватилась за нож.

«Не видел отца больше 40 лет, наверное. Он от них ушел давно <…> Если бы встретил - не узнал», - рассказал Михаил об отце женщины.

Саму соседку он охарактеризовал как «вполне нормальную» и «адекватную». Они знакомы с детства - росли вместе. Сам Михаил и его знакомые никогда не видели, чтобы женщина выпивала. К тому же она часто ездила за рулем. Соседи с ней общались, но не близко.

«Общались так: „Здравствуйте, как дела?“ Такие соседские отношения. Никаких застолий совместных не было», - поделился Михаил.

Женщина жила одна, иногда ее навещала дочь. Как отметил мужчина, раньше соседка разводила декоративных собак, потом этим делом занялась наследница.

«В шоке был, если честно. Как так? Всю правду знает только она… Когда тебя это затрагивает косвенно - жутковато. В голове не укладывается», - отреагировал он на новость о преступлении.

Следователи предъявили женщине обвинение в убийстве. На допросе она вину признала. С места преступления криминалисты изъяли два ножа и топор.

Пенсионеры Преступления Женщины Мужчины Балашиха

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