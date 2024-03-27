В Твери нашли квартиру арестованных соучастников террористов из Crocus City Hall

По делу о теракте арестовали восемь человек. Четверых назвали непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое - Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон.

По данным агентства, Аминчон Исломов со своей семьей жил в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе Твери. С ними проживал его отец Исроил.

По словам соседей, Исломовы были тихими и вежливыми, пьяными их никогда не видели. Также в семье было много детей. Как отметила одна из собеседниц издания, во дворе дома до сих пор стоит машина Аминчона.

В минувший понедельник Басманный суд отправил под стражу Диловара Исломова, бывшего владельца автомобиля Renault, на котором передвигались террористы.