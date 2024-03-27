В Твери нашли квартиру арестованных соучастников террористов из Crocus City Hall
Арестованные по делу о теракте в Crocus City Hall Аминчон и Исроил Исломовы жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Соседи запомнили их тихими и никогда не видели их пьяными, сообщило РИА «Новости».
По делу о теракте арестовали восемь человек. Четверых назвали непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое - Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон.
По данным агентства, Аминчон Исломов со своей семьей жил в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе Твери. С ними проживал его отец Исроил.
По словам соседей, Исломовы были тихими и вежливыми, пьяными их никогда не видели. Также в семье было много детей. Как отметила одна из собеседниц издания, во дворе дома до сих пор стоит машина Аминчона.
В минувший понедельник Басманный суд отправил под стражу Диловара Исломова, бывшего владельца автомобиля Renault, на котором передвигались террористы.