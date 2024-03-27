27 марта 2024, 03:34

В Твери нашли квартиру арестованных соучастников террористов из Crocus City Hall

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Арестованные по делу о теракте в Crocus City Hall Аминчон и Исроил Исломовы жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Соседи запомнили их тихими и никогда не видели их пьяными, сообщило РИА «Новости».

По делу о теракте арестовали восемь человек. Четверых назвали непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое - Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон.

По данным агентства, Аминчон Исломов со своей семьей жил в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе Твери. С ними проживал его отец Исроил.

По словам соседей, Исломовы были тихими и вежливыми, пьяными их никогда не видели. Также в семье было много детей. Как отметила одна из собеседниц издания, во дворе дома до сих пор стоит машина Аминчона.

В минувший понедельник Басманный суд отправил под стражу Диловара Исломова, бывшего владельца автомобиля Renault, на котором передвигались террористы.

Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 06:20
Липецкую стримершу за высказывания о теракте в Crocus City Hall проверит полиция
РИА «Новости»
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Жительница Липецкой области в соцсетях сделала провокационное заявление о теракте в Crocus City Hall. Она заявила о небольшом, по ее мнению, количестве жертв. Управление МВД России по Липецкой области организовало проверку, сообщил ГТРК.

Женщина провела стрим вечером 25 марта. Она заявила, что ей безразличны жертвы теракта, а их количество, по ее мнению, недостаточно. Блогерша обвинила жителей Москвы в том, что их не беспокоили погибшие в зоне проведения спецоперации.

По информации телеканала, на следующий день она пыталась оправдаться за свои слова. Женщина заявила, что находилась под действием алкоголя и неправильно выразилась. Полиция начала проверку.

Из-за высказываний о теракте в Красногорске задержали мужа бывшего гендиректора АНО «Новая Голландия». Из-за скандала женщина уволилась из организации.

Блогеры Полиция Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 04:02
Ставрополец утопил пятилетнего сына своих знакомых и выбросил тело на свалку
РИА «Новости»
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Житель Ставрополя утопил в тазу пятилетнего ребенка, а потом выбросил его тело в мусорный бак. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

Правоохранители получили сообщение о преступлении в понедельник, 25 марта. Они выяснили, что подозреваемый находился в квартире с сыном своих знакомых. В ночь с 20 на 21 марта мужчина, будучи в состоянии опьянения, утопил мальчика. После убийства он вынес тело в мусорный контейнер.

По данным СК, подозреваемый утопил ребенка в тазу с водой, который стоял в ванной. Следователи возбудили уголовное дело. Ставропольца задержали, в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения.

В декабре 2022 года жительница Екатеринбурга задушила своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочь поясом от халата. Судмедэкспертиза признала женщину невменяемой. Ее отправили на принудительное лечение.

Свалки Убийства Дети
27 марта 2024, 00:41
Тело младенца выбросили на свалку под Волгоградом
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Тело новорожденной девочки обнаружили на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«На территории полигона твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области 25 марта нашли тело новорожденного женского пола», - указали в сообщении.

Страшную находку сделали рабочие полигона во время сортировки бытовых отходов. Они заметили на ленте странный сверток, в котором лежало тело младенца.

Следователями осмотрели место обнаружения ребенка и опросили сотрудников полигона. Также назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Сейчас правоохранители разыскивают мать младенца.

Ранее в Новой Москве на насосной станции обнаружили тела двух мертвых новорожденных. На голове одного из них была рана в теменной области слева.

Дети Полигоны Следственный комитет России
27 марта 2024, 00:21
В Подмосковье закрыли «Чайхану» подозреваемого в причастности к теракту
РИА «Новости»
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В Подмосковье закрыли кафе «Чайхана», предполагаемого хозяина которой — Алишера Касимова — арестовали по делу о теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В Подмосковье закрыли кафе «Чайхана», предполагаемого хозяина которой - Алишера Касимова - арестовали по делу о теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Мужчина оказался восьмым фигурантом дела. Басманный суд арестовал его во вторник, 26 марта. Касимов сдавал квартиру террористам, но при этом он отрицает, что знал о планах радикалов.

На двери его заведения прикреплен лист, на котором указано, что кафе сегодня не работает, причем надпись сделана от руки и без указания даты. Соседняя с ним баня также закрыта.

«Вот этот „Крокус сити“… терроризм, поэтому там закрыто вот это кафе соседнее… „Чайхана“ закрыта, нам тоже сказали закрыть», - рассказал сотрудник бани корреспонденту.

По словам работников магазинов, кафе и шиномонтажной мастерской, расположенных рядом с «Чайханой», Касимова они не знали, в его заведение не ходили.

Ранее соседка обвиняемого в теракте Шамсидина Фаридуни рассказала, что плохо знает других жильцов, признавшись, что когда правоохранители пришли с обысками, то подумала о заложенной бомбе в доме.

Терроризм Россия Аресты Москва Стрельба в Crocus City Hall

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