20 января 2025, 00:57

В Туве задержали военного, избивавшего сослуживцев перед их отправкой на СВО

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В Республике Тыва задержали и отправили под стражу военнослужащего, избивавшего сослуживцев в воинской части. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Правоохранительные органы совместно с комиссией Минобороны РФ устанавливают обстоятельства произошедшего. Всех виновных привлекут к ответственности.

До этого на сайте правительства республики сообщили о начале расследования после появления в соцсетях кадров, на которых в воинской части в Тыве жестоко избивают контрактников перед их отправкой в зону спецоперации. Ситуацию взял на особый контроль региональный кабмин.

Задержания Уголовное дело Военные Россия Армия Избиения
19 января 2025, 18:38
Подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы задержали
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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по столице.

Дорогомиловский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, подозреваемый в ночь с 18 на 19 декабря дважды ударил ножом свою знакомую рядом с домом на Кутузовском проспекте. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте. Мужчина после этого спрятал тело в припаркованный автомобиль.

Следователи столичного СК вместе с полицейскими в кратчайшие сроки задержали подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура ранее сообщала, что перед убийством мужчина 1994 года рождения вместе с погибшей распивал спиртные напитки.

Убийства Женщины Следственный комитет России Москва
19 января 2025, 01:36
После освобождения из колонии умер лидер чеховской ОПГ
РИА «Новости»
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В Чехове умер лидер местной ОПГ, бывший совладелец хоккейного клуба «Витязь» Николай Павлинов, приговоренный к 17 годам тюрьмы за хищение федеральных земель и вышедший на свободу по болезни. Об этом сообщил источник РБК.

Павлинов, известный в криминальных кругах как Коля с ударением на последнем слоге, провел последние дни в больнице. Сначала он перенес клиническую смерть, затем впал в кому и 17 января скончался.

Источник РБК сообщил, что лидер чеховской ОПГ имел целый букет заболеваний. Из-за этого в 2023 году он вышел из колонии строгого режима.

В начале 2021 года Серпуховский городской суд приговорил его к 17 годам заключения. Группировка Павлинова, в которую вошли еще 12 человек, занималась хищением федеральных земель. За пять лет они незаконно получили право на девять участков и два здания стоимостью более 130 миллионов рублей. Расследованием дела занимались сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Осенью в Миассе умер главарь банды «Турбазовские» Сергей Чащин. Он скончался у себя дома, так как суд заменил арестанту тюремный срок на исправительные работы.

Преступления Тюрьмы
18 января 2025, 14:56
Названа общая стоимость арестованного имущества Моргенштерна
РИА «Новости»
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Минимальная стоимость арестованной недвижимости рэпера Алишера Моргенштерна* составила 74 миллиона рублей. Такой подсчет провел Telegram-канал Mash.

Самым дорогим объектом стал дом на 809 квадратных метров в деревне Леоново городского округа Истра. Усадьбу артиста оценили в 31 миллион рублей. Также под арест подпал участок, где расположен дом. Минимальная стоимость гектара земли составила 16,5 миллиона рублей.

Кроме загородной недвижимости, Моргенштерн* не сможет распоряжаться тремя помещениями в бизнес-центре «Александрия» на Бакунинской улице Москвы за 25 миллионов рублей, а также гаражом за 1,2 миллиона.

Арест на недвижимость артиста наложил Савеловский суд столицы по требованию прокуратуры.

Ведомство инициировало возбуждение уголовного дела против Моргенштерна* за неисполнение обязанностей иностранного агента. Рэпер сейчас находится за границей.

*Признан в России иностранным агентом.

Уголовное дело Суд Россия Недвижимость Аресты Моргенштерн Москва Артисты
18 января 2025, 10:27
Уголовное дело завели на Камчатке после массового заражения гепатитом
РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Камчатскому краю завел уголовное дело после сообщений о заражении людей вирусным инфекционным заболеванием — гепатитом С и B. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный комитет России по Камчатскому краю завел уголовное дело после сообщений о заражении людей вирусным инфекционным заболеванием - гепатитом С и B. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому возбудил дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ведомстве отметили, что не менее девяти граждан в 2024 году заразились антропонозным вирусным заболеванием в результате допущенных нарушений во время оказания медицинской помощи.

Telegram-канал Baza ранее со ссылкой на судебные материалы сообщил, что при прохождении компьютерной томографии с контрастированием гепатитом В и С на Камчатке заразились 49 пациентов онкодиспансера. Предварительно, они пострадали из-за неправильного использования многодозных флаконов с физраствором.

Уголовное дело Камчатка Следственный комитет России

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