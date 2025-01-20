В Туве начали расследование после публикации видео с избиением контрактников

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Расследование начали после появления в Сети видеозаписи с избиением военнослужащих. На кадрах видно, что в одной из частей контрактников избивали и применяли к ним электрошокер.

«По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики», - подчеркнули в пресс-службе.

Виновных в избиении контрактников установили, в отношении них проводят доследственную проверку. Руководство республики взяло дело на особый контроль.

Спецпредставитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар добавил, что вопросом занимаются военно-следственный комитет и военная прокуратура.