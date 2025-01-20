20 января 2025, 08:26

В Туве начали расследование после публикации видео с избиением контрактников

РИА «Новости»
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Правительство Тувы проконтролирует расследование жестокого обращения с контрактниками перед отправкой в зону СВО. Информация об этом появилась на официальном сайте республики.

Расследование начали после появления в Сети видеозаписи с избиением военнослужащих. На кадрах видно, что в одной из частей контрактников избивали и применяли к ним электрошокер.

«По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики», - подчеркнули в пресс-службе.

Виновных в избиении контрактников установили, в отношении них проводят доследственную проверку. Руководство республики взяло дело на особый контроль.

Спецпредставитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар добавил, что вопросом занимаются военно-следственный комитет и военная прокуратура.

Уголовное дело Военные Видео Избиения
20 января 2025, 07:08
В Мурманске задержали пособника мошенников, оставивших пенсионерку без жилья
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В Мурманске задержали помощника аферистов, заставивших пенсионерку продать квартиру. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Следователи выяснили, что летом 2024 года бабушке позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей компании сотового оператора. Она попросила пенсионерку назвать код из присланного СМС-сообщения, чтобы продлить договор на сим-карту. Женщина последовала указаниям.

Через некоторое время ей позвонил подставной «специалист» банка и сообщил о попытках мошенников украсть ее деньги со счета. Чтобы спасти средства, бабушке посоветовали перевести все сбережения на «безопасный счет». После этого пенсионерка отправила мошенникам 350 тысяч рублей, а на следующий день еще 900 тысяч.

Через три месяца потерпевшей предложили продать квартиру, якобы для сохранения финансов. По указанию аферистов жертва продала единственную недвижимость на сумму 2,3 миллиона рублей. К ней приехал посыльный мошенников и она отдала ему деньги с продажи. Когда в квартиру приехали новые владельцы бабушка поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали курьера, забравшего деньги у пострадавшей. Им оказался 28-летний уроженец Дагестана. Он рассказал, что ему предложили работу в Мурманске. В обязанности входило забирать деньги с указанного адреса, оставляя себе 5%.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Курьера арестовали. При этом сумму в 2,3 миллиона рублей, которую ему передала бабушка, задержанный возместил в полном объеме.

Уголовное дело Дагестан Рубль Женщины Недвижимость Деньги Квартиры
20 января 2025, 00:57
В Туве задержали военного, избивавшего сослуживцев перед их отправкой на СВО
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В Республике Тыва задержали и отправили под стражу военнослужащего, избивавшего сослуживцев в воинской части. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Правоохранительные органы совместно с комиссией Минобороны РФ устанавливают обстоятельства произошедшего. Всех виновных привлекут к ответственности.

До этого на сайте правительства республики сообщили о начале расследования после появления в соцсетях кадров, на которых в воинской части в Тыве жестоко избивают контрактников перед их отправкой в зону спецоперации. Ситуацию взял на особый контроль региональный кабмин.

Задержания Уголовное дело Военные Россия Армия Избиения
19 января 2025, 18:38
Подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы задержали
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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по столице.

Дорогомиловский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, подозреваемый в ночь с 18 на 19 декабря дважды ударил ножом свою знакомую рядом с домом на Кутузовском проспекте. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте. Мужчина после этого спрятал тело в припаркованный автомобиль.

Следователи столичного СК вместе с полицейскими в кратчайшие сроки задержали подозреваемого, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура ранее сообщала, что перед убийством мужчина 1994 года рождения вместе с погибшей распивал спиртные напитки.

Убийства Женщины Следственный комитет России Москва
19 января 2025, 01:36
После освобождения из колонии умер лидер чеховской ОПГ
РИА «Новости»
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В Чехове умер лидер местной ОПГ, бывший совладелец хоккейного клуба «Витязь» Николай Павлинов, приговоренный к 17 годам тюрьмы за хищение федеральных земель и вышедший на свободу по болезни. Об этом сообщил источник РБК.

Павлинов, известный в криминальных кругах как Коля с ударением на последнем слоге, провел последние дни в больнице. Сначала он перенес клиническую смерть, затем впал в кому и 17 января скончался.

Источник РБК сообщил, что лидер чеховской ОПГ имел целый букет заболеваний. Из-за этого в 2023 году он вышел из колонии строгого режима.

В начале 2021 года Серпуховский городской суд приговорил его к 17 годам заключения. Группировка Павлинова, в которую вошли еще 12 человек, занималась хищением федеральных земель. За пять лет они незаконно получили право на девять участков и два здания стоимостью более 130 миллионов рублей. Расследованием дела занимались сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Осенью в Миассе умер главарь банды «Турбазовские» Сергей Чащин. Он скончался у себя дома, так как суд заменил арестанту тюремный срок на исправительные работы.

Преступления Тюрьмы

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