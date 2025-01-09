В Турции подстрелили мужчину из-за отказа подсказать дорогу
Житель турецкого города Бурса получил пулевое ранение после того, как не смог подсказать прохожему дорогу. Об этом сообщила газета Sabah.
«53-летний житель Бурсы Э. О. стоял возле кафе, когда к нему подошел неизвестный и спросил, как дойти до определенного дома», - уточнили журналисты.
Мужчина ответил, что не знает дорогу, после чего собеседник возмутился и выстрелил ему в ногу.
Сотрудники заведения, возле которого произошел инцидент, оказали пострадавшему первую помощь. Позже раненого доставили в больницу. Нападавшего сейчас ищет полиция.
Пожилой мужчина ранее открыл стрельбу около станции «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Он не поделил беляш с другим прохожим и выстрелил несколько раз из травматического пистолета. Одна из пуль попала в лицо пенсионеру, после чего его госпитализировали.