09 января 2025, 12:28

В Турции подстрелили мужчину из-за отказа подсказать дорогу

Global Look Press
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Житель турецкого города Бурса получил пулевое ранение после того, как не смог подсказать прохожему дорогу. Об этом сообщила газета Sabah.

«53-летний житель Бурсы Э. О. стоял возле кафе, когда к нему подошел неизвестный и спросил, как дойти до определенного дома», - уточнили журналисты.

Мужчина ответил, что не знает дорогу, после чего собеседник возмутился и выстрелил ему в ногу.

Сотрудники заведения, возле которого произошел инцидент, оказали пострадавшему первую помощь. Позже раненого доставили в больницу. Нападавшего сейчас ищет полиция.

Пожилой мужчина ранее открыл стрельбу около станции «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Он не поделил беляш с другим прохожим и выстрелил несколько раз из травматического пистолета. Одна из пуль попала в лицо пенсионеру, после чего его госпитализировали.

Турция Стрельба Преступления Полиция
09 января 2025, 10:56
Подозреваемый в убийстве четырех детей под Тверью умер в больнице
Пресс-служба МВД
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Житель Тверской области, которого подозревали в убийстве своих четырех детей в частном доме СНТ «Межурка», скончался в больнице. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник издания уточнил, что фигурант уголовного дела умер более недели назад.

По версии следствия, подозреваемый зарезал четверых детей, а затем пытался покончить с собой. Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство» , суд отправил его под стражу.

Подозреваемый был выходцем из Таджикистана с российским гражданством. Его жена рассказала, что она слышала шум в доме , но не могла выйти из комнаты, потому что ее заперли.

Всего в семье было шесть детей. Когда старший ребенок выпустил мать из комнаты, она увидела своего раненого мужа и старалась остановить у него кровотечение.

Преступления Массовое убийство детей под Тверью
09 января 2025, 08:58
Якутский клуб оштрафовали за выступление трансгендеров
РИА «Новости»
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Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступали трансгендерные* артисты, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Якутии.

«Установлено, что 2 января в одном ночном клубе Якутска было организовано шоу, во время которого были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», - отметили в суде.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Представители ООО «Джинлун» вину признали частично.

Однако факт совершения административного правонарушения подтверждают рапорты правоохранителей, протоколы, слова очевидцев, фототаблицы и другие материалы дела. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Административная комиссия Якутска обратилась в полицию с просьбой проверить деятельность китайского клуба Number One , в котором проходили вечеринки с участие трансперсон*, приглашенных из Таиланда. В мэрии Якутска считают, что деятельность заведения пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию* и смену пола*.

Ранее писательница Джоан Роулинг обвинила соцсети в пропаганде трансгендерности* среди детей. Кроме того, она обратила внимание, что школы Великобритании без согласия родителей продвигают идеи трансгендерной* идентичности учеников.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Якутия Суд Артисты
09 января 2025, 08:29
Приставы изымут у осужденного экс-следователя более миллиарда рублей в биткойнах
РИА «Новости»
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Судебные приставы начали изымать более миллиарда рублей в биткойнах бывшего следователя СК Марата Тамбиева, которого осудили за взяточничество. Об этом сообщил ТАСС.

Криптовалюта лежит на аппаратном кошельке «Ledger Nano X». Согласно материалам дела, суд также наложил арест на имущество Тамбиева в рамках другого исполнительного производства, открытого в декабре 2024 года.

Бывшего следователя арестовали в марте 2022 года за взятку в 7,3 миллиарда рублей. По версии следствия, Тамбиев с бывшей следовательницей Кристиной Ляховенко вымогал у хакеров группировки Infraud Organization 2718 биткоинов. Кибервзломщики сами рассказали о случившемся ФСБ.

Следствие установило, что Ляховенко превысила свои должностные полномочия и не конфисковала у обвиняемых криптовалюту по одному из уголовных дел. Ей предъявили обвинения по двум статьям.

Тамбиев занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы. Свою вину он не признал.

Суд Коррупция Преступления Криптовалюты Следственный комитет России
07 января 2025, 10:19
Суд конфисковал у пензенского экс-губернатора 18 наручных часов
РИА «Новости»
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Суд конфисковал у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 18 наручных часов. Общая стоимость переданных в доход государства предметов составила 9,6 миллиона рублей, сообщил ТАСС.

Октябрьский районный суд Пензы также конфисковал у бывшего чиновника четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей.

«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью девять миллионов 602 тысяч 220 рублей», - отметили в судебных документах.

Среди изъятых предметов роскоши было два изделия бренда Rolex. Одни часы оценили в 4,5, миллиона рублей, а вторые - примерно в 2,5 миллиона рублей. По данным «Газета.ru» , суд также обратил в доход России изъятый у экс-губернатора титановый телефон Nokia 3310 стоимостью 155 тысяч рублей и 13 люксовых шариковых и перьевых авторучек.

Белозерцева осудили за взяточничество. В 2021 году суд наложил арест на его имущество. С 2022 года приставы начали взыскивать долги, которые составили более 8,4 миллиарда рублей.

Суд Пенза Коррупция

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