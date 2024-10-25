25 октября 2024, 21:49

В судах рассмотрят еще 27 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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В Ставропольском крае и на Кубани суды рассмотрят 27 уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Фигурантами стали 129 человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, 29 октября 2023 года обвиняемые устроили погром в аэропорту Уйташ. Поводом стала национальная ненависть к гражданам Израиля. В результате беспорядков аэропорту нанесли ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

В связи с беспорядками сотрудники полиции заблокировали работу воздушной гавани и отменили рейсы. Кроме того, пострадали 29 силовиков, 23 из которых получили травмы различной степени тяжести.

Всего в суды Краснодарского и Ставропольского края поступили 28 удел в отношении 134 жителей Дагестана. Трех организаторов беспорядков объявили в федеральный розыск.

Ранее пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на девять лет колонии. Свою вину они не признали.

Дагестан Суд Беспорядки Полиция
25 октября 2024, 18:02
«Страусиная позиция» не работает. Челябинские власти раскритиковали после убийства в Коркине
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Ответственность за произошедшее в Коркине лежит на властях Челябинской области. На это в Telegram-канале указал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его мнению, регионом не просто не стараются управлять, а даже не пытаются делать вид, что управляют.

«Типа, „как-нибудь само“. Сам по себе уберется мусор из дворов, сам по себе начнется отопительный сезон, сами по себе отрегулируется межнациональные отношения и миграционная политика. Максимум, что могут сделать чиновники в регионе - провести еще пару фестивалей и форумов, чтобы освоить деньги», - написал парламентарий.

Бурматов подчеркнул, что такая «страусиная позиция» больше не работает.

Вечером 23 ноября в Коркине обнаружили тело женщины-таксиста. В убийстве заподозрили 17-летнего выходца из местного цыганского табора. После этого в городе прошли погромы, в ходе которых подожгли несколько автомобилей и два дома.

Убийства Челябинская область Депутаты Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
25 октября 2024, 15:13
Подозреваемого в убийстве таксистки в Коркине отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Жителя Коркина, которого заподозрили в убийстве женщины-таксиста, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Вечером 23 октября в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. Ее последний вызов был в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. На следующий день в городе начались погромы и поджоги. Некоторых самых буйных их участников тоже задержали.

Бывший муж убитой предположил , что конфликт произошел из-за попыток цыган приставать к женщине. Он рассказал, что проблема с ними существует уже много лет и что представители табора регулярно участвовали в разных стычках.

Полиция тем временем прекратила работу местного Telegram-канала , в котором при попустительстве администраторов призывали к беспорядкам.

Убийства Аресты Следственный комитет России Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
25 октября 2024, 14:56
«Дикие, не понимают русского слова». Жительница Коркина — о цыганской диаспоре
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Представители цыганской диаспоры в Коркине с местными зачастую ведут себя невоспитанно и грубо. На это 360.ru пожаловалась жительница челябинского города.

«Этот народ не должен жить вместе с нами, потому что они просто дикие, не понимают русского слова, с ними бесполезно о чем-то договариваться. Они наглые, невоспитанные и злые. Живут как хозяева, а нас за людей не считают. Мы бы хотели, чтобы они отсюда выселились всем табором», - сказала она.

Женщина добавила, что между местными жителями и цыганами регулярно происходят конфликты.

«Мы постоянно ссоримся и ругаемся, на машинах катаются, беспредельничают. Однажды чуть не задавили мужа, не видят, куда едут. Таблеток своих нажрутся и с ума сходят здесь», - добавила собеседница 360.ru.

Еще один горожанин подтвердил, что цыгане действительно ведут себя подобным образом.

«Им всем плевать на нас, живут и деньги получают. Откуда у них пенсия? Они все получают. Все зарабатывают, строят. <...> Они просто все наглые. <...> Хотят дождаться, что их убивать начнут. Это уже много лет кипит, просто все молчат. Девчонку убили, она причем тут? У нее двое детей остались», - заявил он.

Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она поехала в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы , подожгли минимум два дома и несколько автомобилей.

Отец подростка заявил 360.ru, что не верит в причастность сына к произошедшему. Он пообещал оказать следствию необходимое содействие.

Убийства Полиция Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области Цыганская диаспора
25 октября 2024, 14:21
Момент нападения на посетителей супермаркета в Петербурге попал на видео
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Неадкеват в супермаркете Петербурга скидывал с полок товары, а потом бросился на людей с ножом. Кадры с моментом нападения оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали четыре человека , один находится в тяжелом состоянии. Прибывшие на место силовики задержали подозреваемого на месте, им оказался местный житель Юрий А.

К месту происшествия подъехали один реанимобиль и как минимум шесть машин скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.

Очевидцы рассказали 360.ru, что в момент нападения неадекват кричал, что ненавидит людей. Ранее мужчина, по неподтвержденным данным, работал в детской школе по фехтованию.

Санкт-Петербург Уголовное дело Следственный комитет России

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