В суд доставили второго подозреваемого в теракте в Crocus City Hall

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Про фигуранта известно, что ему 30 лет, женат, имеет одного ребенка. Муродали ранее не судим, у него неоконченное образование.

Подозреваемый заявил, что не помнит где зарегистрирован на территории России. Является гражданином иностранного государства, поэтому на суде ему предоставили переводчика.

По информации из зала суда, следователь попросил закрытое судебное заседание для обеспечения безопасности. Суд не возражал, заседание объявили закрытым.

Ранее в суд доставили первого подозреваемого , Далержона Мирзоева. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения подозреваемым.