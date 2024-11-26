В смерти погибшей от укусов свиней девушки нашли криминальный след

«К гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, причинивший девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сейчас подозреваемый находится в следственном отделе.

Речь идет о девушке, которую нашли мертвой в свинарнике. Она истекла кровью после множественных укусов свиней. До этого следователи выдвинули версию о несчастном случае. Погибшая зашла в постройку, где содержались животные, чтобы накормить их. Внутри находились свиньи и быки. Один из быков мог ударить хозяйку рогом по голове, из-за чего та упала и потеряла сознание. После этого на девушку напали свиньи.