В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве с пытками двух инженеров

Тела пропавших ростовчан нашли со связанными руками и ногами, они были изуродованы. У одного из них было перерезано горло и отрезаны уши.

Еще во время поиска инженеров полицейские задержали местного жителя, при обыске у которого нашли документы одного из пропавших. На допросе он сообщил об их местонахождении. Выяснилось, что тела инженеров оставили в их машинах, которые затем утопили в реке.

Опергруппа обнаружила автомобили в реке Сал. Изуродованное тело главного инженера находилось в багажнике, а останки его помощника всплыло на следующий день, недалеко от места обнаружения машин.

Подозреваемые убили инженеров из личной неприязни. По словам местных жителей, один из них до этого конфликтовал с убитыми. Он хотел купить дом у главного инженера, но его не устроила озвученная цена.

Сейчас все задержанные направлены в СИЗО. Председатель СКР Александр Бастрыкин контролирует расследование по делу. Как сообщили местные СМИ, если вина подозреваемых будет доказана, то каждому из них может грозить вплоть до пожизненного заключения.