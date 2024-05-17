В Ростовской области по горячим следам раскрыли убийство 8-летней девочки

«Мои коллеги раскрыли по горячим следам жестокое и циничное преступление», - подчеркнула представитель министерства.

По ее данным, школьница пропала после того, как вышла из дома за покупками. Ее тело нашли в лесополосе неподалеку от населенного пункта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий следователи выяснили, что ребенка посадил в машину водитель эвакуатора. Подозреваемого в убийстве задержали и доставили в местный отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что жительница Краснодара, которая утопила свою двухлетнюю дочь, признала свою вину и раскаялась в содеянном. Женщину приговорили к 10 годам колонии общего режима.