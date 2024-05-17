В Россию экстрадировали подозреваемого в хищении 19 млн руб. при реставрации на Соловках

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере», - сказала она.

По данным следователей, с 2011 по 2016 год правонарушитель вместе с соучастниками похитил бюджетные средства, которые выделило Министерство культуры России. Ущерб составил более 19 миллионов рублей.

Волков был руководителем одной из организаций-подрядчиков, с которой чиновники подписывали госконтракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и ряда построек островов Соловецкого архипелага, добавила представитель МВД.

По ее словам, в январе 2020 года фигуранта начали разыскивать. Появились данные о вероятном пребывании подозреваемого в Королевстве Камбоджа. Камбоджийские партнеры передали информацию о задержании разыскиваемого.

«Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву», - подытожила Волк.

Ранее двум врачам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве предъявили обвинения. Один из пациентов почувствовал себя плохо после операции и обратился к медикам повторно. Новое вмешательство не помогло, мужчина впал в кому и скончался.