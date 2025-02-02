02 февраля 2025, 12:47

В «Роснано» заявили о сотрудничестве со следствием по делу топ-менеджеров

РИА «Новости»
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«Роснано» активно сотрудничает со следователями по уголовному делу о злоупотреблениях полномочиями топ-менеджеров корпорации. Об этом РИА «Новости» сообщил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

Он добавил, что детали расследования уголовного дела «Роснано» комментировать не может.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера корпорации Артура Галстяна. Он занимал должность заместителя исполнительного директора.

Обвиняемыми по делу также стали экс-директор по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марина Касенкова и бывший зампредседателя правления Борис Подольский.

По версии следствия, они подделывали финансовые документы для получения новых субсидий из государственного бюджета. Преступление вскрылось во время аудита, который провели после смены руководящего состава компании.

Уголовное дело Преступления Роснано
01 февраля 2025, 20:47
Неизвестные напали на жителя Уфы и похитили его на глазах у соседей
РИА «Новости»
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Житель Уфы стал жертвой похищения двух мужчин. Злоумышленники настигли беглеца во дворе дома, где сначала избили, а после за воротник дотащили до машины и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба СК Башкирии, опубликовав видео с моментом похищения.

Житель Уфы стал жертвой похищения двух мужчин. Злоумышленники настигли беглеца во дворе дома, где сначала избили, а после за воротник дотащили до машины и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба СК Башкирии, опубликовав видео с моментом похищения.

В ведомстве уточнили, что похищение мужчины произошло в минувшую пятницу, 31 января, во дворе одного из домов на улице Менделеева.

В ходе совместной работы следователей и оперативников МВД личности злоумышленников, а также местонахождение похищенного быстро установили.

Криминалисты завели уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением насилия. Сейчас с подозреваемыми работают следователи, которые устанавливают мотивы и обстоятельства, толкнувшие их на преступление.

В минувшую четверг, 30 января, двое неизвестных мужчин похитили 13-летнюю девочку из тюменского села Княжево , когда она выходила из школы. Машину, на которой увезли подростка, остановили в Саратовской области.

Позже выяснилось, что девочку по цыганским обычаям выкрал 15-летний жених. Но доехать до Волгограда, где планировалось торжество, пара не успела. По последним данным, девочку вернули родителям.

Уголовное дело Преступления Уфа Следственный комитет России
01 февраля 2025, 15:57
Бывшему заму исполнительного директора «Роснано» избрали меру пресечения
РИА «Новости»
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Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, под стражей обвиняемый останется на один месяц и 28 суток.

В госкорпорации Галстян занимал пост заместителя исполнительного директора - управляющего директора по финансам.

При рассмотрении ходатайства следователей об избрании меры пресечения суд отказал представляющим интересы обвиняемого адвокатам в домашнем аресте или запрете определенных действий.

Артур Галстян проходит обвиняемым вместе бывшим директором по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано» Мариной Касенковой и бывшим заместителем председателя правления госкорпорации Борисом Подольским.

По версии следствия, они подделывали отчеты о финансах и экономической деятельности «Роснано» для получения новых субсидий из государственного бюджета. Расхождение в бумагах и реальных результатах обнаружили в ходе аудита, проведенного после смены руководства.

Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы , под стражей обвиняемый останется на один месяц и 28 суток.

Уголовное дело Суд Россия Аресты Роснано Москва
01 февраля 2025, 09:52
Действия «банды амазонок» на юге России сочли осознанными и согласованными
РИА «Новости»
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Члены так называемой банды амазонок, осужденные за разбои и убийства на юге России, действовали согласовано и осознанно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

По решению суда, Сергея Синельника приговорили к пожизненному лишению свободы, Анастасию Синельник - к 23 годам колонии, Викторию Тарвердиеву - к 24 годам, Инессу Тарвердиеву - к 24 годам 6 месяцам.

В материалах указали, что совместное участие фигурантов в совершении преступлений носило осознанный и согласованный характер, о чем свидетельствует количество и тяжесть противоправных деяний, а также тщательная подготовка к ним.

Суд также установил, что совершенные бандой преступления «охватывались умыслом каждого члена группы».

Банда действовала на юге России с 2007 по 2013 годы и убила 10 человек. Всего по делам потерпевшими признали 98 человек.

Убийства Преступления
01 февраля 2025, 08:34
Напавшего на женщину в подъезде дома во Владивостоке насильника арестовали
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Жителя Владивостока, задержанного за жестокое нападение на женщину в подъезде дома по улице Аллилуева, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Уголовное дело завели по статьи «Изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей». Если вину мужчины докажут, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего Александра Кузьменко, который уже был неоднократно судим. Его нападение на женщину в подъезде жилого дома попало на камеру видеонаблюдения.

Насильник 30 минут избивал 42-летнюю пострадавшую и издевался над ней. После случившегося потерпевшую нашли в бессознательном состоянии жильцы дома. По словам матери женщины, она получила тяжелые травмы и находится в больнице.

Уголовное дело Суд Преступления Изнасилования Владивосток

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