В расстрелянной машине в Ингушетии погибли сотрудник ППС и его родственники

Проходящие лечение в детском санатории в городе Светлогорске Калининградской области подростки избили 11-летнего мальчика. Полиция по итогам проведенной проверки завела уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В отдел полиции «Светлогорский» поступило заявление, что в лечебном учреждении 11-летнему пациенту нанесли побои. После проверки информации правоохранители завели уголовное дело.

Пресс-служба прокуратуры Калининградской области уточнила, что мальчика избили трое несовершеннолетних пациентов еще 3 октября. Но известно об этом стало только сейчас.

Ведомство пообещало решить вопрос о судебной защите пострадавшего мальчика, а также взяло под контроль расследование уголовного дела о побоях.

В минувший четверг, 10 октября, стало известно, что 16-летний подросток из Углича попал в больницу с множественными травмами после избиения и пыток , которые ему устроили знакомые сверстники, с которыми он поссорился. По данным областного главка СК, сначала юношу избили на улице. После его привели в квартиру, где мучители издевались над ним несколько часов, а перед уходом забрали ценные вещи. После задержания суд отправил одного обвиняемого подростка в СИЗО. Остальные находятся под домашним арестом.