12 октября 2024, 01:36

В расстрелянной машине в Ингушетии погибли сотрудник ППС и его родственники

РИА «Новости»
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Жертвами обстрела автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник патрульно-постовой службы (ППС), который в тот момент находился не на службе, и два его родственника. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.

По предварительной информации, автомобиль с сотрудником ППС обстреляли около 21:40 в городе Назрани возле пересечения автомобильной дороги федерального значения «Кавказ» и автодороги Назрань - Магас.

«В результате трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения. Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», - уточнили в ведомстве.

Сейчас ингушские полицейские разыскивают злоумышленников.

Кадры сгоревшей машины, на которой скрылись обстрелявшие автомобиль сотрудника ППС злоумышленники, опубликовали «Известия».

После нападения на полицейскую машину в Ингушетии следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.

Ингушетия Смертность Уголовное дело Стрельба МВД РФ Машины Следственный комитет России
11 октября 2024, 23:32
Подростки избили 11-летнего мальчика в калининградском санатории
РИА «Новости»
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Проходящие лечение в детском санатории в городе Светлогорске Калининградской области подростки избили 11-летнего мальчика. Полиция по итогам проведенной проверки завела уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В отдел полиции «Светлогорский» поступило заявление, что в лечебном учреждении 11-летнему пациенту нанесли побои. После проверки информации правоохранители завели уголовное дело.

Пресс-служба прокуратуры Калининградской области уточнила, что мальчика избили трое несовершеннолетних пациентов еще 3 октября. Но известно об этом стало только сейчас.

Ведомство пообещало решить вопрос о судебной защите пострадавшего мальчика, а также взяло под контроль расследование уголовного дела о побоях.

В минувший четверг, 10 октября, стало известно, что 16-летний подросток из Углича попал в больницу с множественными травмами после избиения и пыток , которые ему устроили знакомые сверстники, с которыми он поссорился. По данным областного главка СК, сначала юношу избили на улице. После его привели в квартиру, где мучители издевались над ним несколько часов, а перед уходом забрали ценные вещи. После задержания суд отправил одного обвиняемого подростка в СИЗО. Остальные находятся под домашним арестом.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ МВД РФ Полиция Избиения Калининград
11 октября 2024, 21:19
Появились новые детали о жестоком убийстве сестер в Тольятти
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Школьница из Тольятти заранее спланировала убийство младших сестер. Она припрятала нож в своей комнате для совершения преступления, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в своих показаниях девочка призналась, что с утра держала оружие в своей комнате, однако до последнего момента не решалась поднять на сестер руку. Поводом для нападения стало поведение девочек, которые мешали школьнице делать уроки.

После обследования 13-летнего подростка врачи психбольницы охарактеризовали ее поступок фразой - она уничтожила «любимые игрушки отчима». Девочка хотела сделать ему больно из-за нелюбви к нему. Также школьница ревновала родителей к младшим сестрам, думая, что им достается вся материнская любовь.

Сейчас подозреваемая находится в психбольнице под охраной. Специалисты склоняются к тому, что она осознавала свои действия и признают ее вменяемой.

Тела двух девочек с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Комсомольском районе Тольятти. По подозрению в расправе полицейские задержали их старшую сестру. До этого происшествия у нее никаких психических отклонений не наблюдалось.

Убийства Дети Преступления Врачи
11 октября 2024, 20:33
Обвиняемый в нападении на полицейского американец остался в СИЗО
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Мещанский суд принял решение продлить срок ареста гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Срок содержания под стражей в отношении Татера Джозефа продлен на срок один месяц, до 14 ноября 2024 года», - отметили в суде.

Решение приняли по ходатайству следователя о продлении американцу меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Татера на арест, несмотря на его заявления о приезде в Россию за политическим убежищем.

В августе иностранца задержали в Москве за мелкое хулиганство и насилие против представителя власти. Он ударил полицейского на требование предъявить документы. В отделе полиции Татер стал бить по стеклу и ругаться матом.

В ходе судебного заседания в сентябре американец заявил, что отказывается от гражданства США.

США Суд СИЗО Аресты Полиция Москва
11 октября 2024, 20:25
Сотрудницу кадетского корпуса Следкома арестовали за участие в «Артподготовке»
РИА «Новости»
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В Москве суд арестовал сотрудницу кадетского корпуса СКР имени Александра Невского и ведущего специалиста структурного подразделения РЖД по подозрению в участии в террористической организации «Артподготовка»*. Об этом сообщил «Коммерсант».

Правоохранители задержали женщину по делу, возбужденному по части второй статьи 205.5 УК России «Участие в деятельности террористической организации». Вплоть до задержания она работала посудомойщицей в кадетском корпусе.

Следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, и в случае вменяемости подозреваемой направят дело в прокуратуру, а затем - во 2-й Западный окружной военный суд.

Другой предполагаемый активист «Артподготовки»* работал в РЖД. Он, как и сотрудница структуры СКР, отрицает свою вину.

По информации «Коммерсанта», имена соратников назвал другой задержанный ранее активист. Суд отказался переводить подозреваемых под домашний арест и оставил под стражей до 25 декабря.

В Москве осудили участника другой террористической организации - «Легион Свобода России» **. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.

*Признана экстремистской и террористической организацией, запрещена в России.

**Признан террористической организацией, запрещен в России.

РЖД Терроризм Аресты Следственный комитет России Иноагенты

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