«В постоперационном состоянии». Пресс-секретарь Чибиса — о его здоровье

«Андрей Владимирович сейчас находится в постоперационном состоянии , пришел в себя. Врачи сейчас смотрят на его состояние в динамике, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению», - сказала она.

Лилия Сечкина уточнила, что незнакомец с ножом напал на губернатора сразу после открытой встречи с жителями Апатитов. По ее словам, такие мероприятия для обсуждения насущных вопросов проводили регулярно и приглашали всех желающих. Встречу в доме культуры 4 апреля тоже широко анонсировали.

«После того, как она продлилась свыше трех часов в общей сложности, губернатор вышел. И на выходе, когда он только переступил порог, на него было совершено нападение, в результате чего он получил ножевое ранение », - сказала она.

В интернете появилось видео с участием Андрея Чибиса из больничной палаты. Он поблагодарил врачей и всех неравнодушных. Губернатор пообещал вернуться к работе после восстановления.