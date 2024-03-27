27 марта 2024, 00:21

В Подмосковье закрыли «Чайхану» подозреваемого в причастности к теракту

РИА «Новости»
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В Подмосковье закрыли кафе «Чайхана», предполагаемого хозяина которой — Алишера Касимова — арестовали по делу о теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В Подмосковье закрыли кафе «Чайхана», предполагаемого хозяина которой - Алишера Касимова - арестовали по делу о теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Мужчина оказался восьмым фигурантом дела. Басманный суд арестовал его во вторник, 26 марта. Касимов сдавал квартиру террористам, но при этом он отрицает, что знал о планах радикалов.

На двери его заведения прикреплен лист, на котором указано, что кафе сегодня не работает, причем надпись сделана от руки и без указания даты. Соседняя с ним баня также закрыта.

«Вот этот „Крокус сити“… терроризм, поэтому там закрыто вот это кафе соседнее… „Чайхана“ закрыта, нам тоже сказали закрыть», - рассказал сотрудник бани корреспонденту.

По словам работников магазинов, кафе и шиномонтажной мастерской, расположенных рядом с «Чайханой», Касимова они не знали, в его заведение не ходили.

Ранее соседка обвиняемого в теракте Шамсидина Фаридуни рассказала, что плохо знает других жильцов, признавшись, что когда правоохранители пришли с обысками, то подумала о заложенной бомбе в доме.

Терроризм Россия Аресты Москва Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 00:41
Тело младенца выбросили на свалку под Волгоградом
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Тело новорожденной девочки обнаружили на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«На территории полигона твердых бытовых отходов в Светлоярском районе Волгоградской области 25 марта нашли тело новорожденного женского пола», - указали в сообщении.

Страшную находку сделали рабочие полигона во время сортировки бытовых отходов. Они заметили на ленте странный сверток, в котором лежало тело младенца.

Следователями осмотрели место обнаружения ребенка и опросили сотрудников полигона. Также назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Сейчас правоохранители разыскивают мать младенца.

Ранее в Новой Москве на насосной станции обнаружили тела двух мертвых новорожденных. На голове одного из них была рана в теменной области слева.

Дети Полигоны Следственный комитет России
27 марта 2024, 00:07
«Не доживут до суда». Криминалист рассказал, что может случиться с террористами в СИЗО
Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
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Четверо фигурантов дела о нападении на концертный зал Crocus City Hall могут не дожить до суда. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов в интервью News.ru.

«Понимаете, они попадут в СИЗО, где сидят серьезные люди… Они не приемлют терроризм, среди жертв могли оказаться жены, матери, дети тех же находящихся в СИЗО. Поэтому с террористами могут разобраться по-другому, скажем так», - объяснил Игнатов.

Эксперт предположил, что фигурантов резонансного дела на время следствия могут содержать отдельно для их же безопасности. Но тогда есть шанс, что возмездие настигнет их уже после суда - в колонии для пожизненно заключенных. Сокамерники могут убить террористов, так как преступникам, осужденным пожизненно, уже ничего не страшно.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу вечером, 22 марта. Преступники ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли концертный зал. Злоумышленники попытались скрыться, но их задержали в Брянской области по пути к украинской границе.

Заключенные Суд Терроризм СИЗО Интервью
26 марта 2024, 23:16
В Петербурге задержали державшего дочь на цепи мужчину
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, истязавшего свою 12-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый с 2023 года издевался над несовершеннолетней. Они проживали в коммунальной квартире в одном из домов на проспекте Энтузиастов.

«Систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате указанной квартиры», - сообщили в ведомстве.

СКР возбудил в отношении 43-летнего мужчины уголовное дело по статье об истязании. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, уточнило ведомство.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, она сейчас находится в социальном детском учреждении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге арестовали автора постов о теракте в Crocus City Hall.

Санкт-Петербург Дети Домашнее насилие Следственный комитет России
26 марта 2024, 18:10
Названы районы Стамбула, где проживали террористы, напавшие на Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Двое обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall во время поездок в Стамбул жили в отелях в центральных районах Фатих или Шишли. При этом пока неизвестно, чем они занимались до вылета в Россию, сообщил портал Yetkinreport.

Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» Фаридун Шамсиддин прилетел из Турции 4 марта. В феврале он опубликовал в Instagram* фотографии из Стамбула, сделав восемь публикаций в один день - 23 февраля, сообщило РИА «Новости». Почти на всех снимках указана геолокация «Аксарай, Стамбул». На опубликованных фотографиях есть и сам Шамсиддин, а также мечеть Фатих.

По данным портала, Шамсиддин прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый выехал из отеля 27 февраля, а в Москву вернулся только 2 марта.

Второй подозреваемый Рачабализода Саидакрами Муродали прибыл в Стамбул 5 января и заселился в ту же гостиницу, но его выезд был 21 февраля. Однако, 2 марта он вылетел одним рейсом с Шамсиддином из Международного аэропорта (IST).

Оба подозреваемых без проблем прибыли в Турцию и покинули страну. Остается загадкой, чем занимались и где находились в период с 27 февраля по 2 марта.

Портал Artı Gerçek также сообщил, что Шамсиддин покинул Турцию 4 марта через стамбульский аэропорт Сабихи Гекчен. По данным издания, он жил в феврале в отеле в центральном районе Шишли, а затем переехал в квартиру в районе Башакшехир.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Турция Стрельба в Crocus City Hall

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