В Подмосковье вынесли приговор по делу об обороте более 163 кг наркотиков

Фигурантами по делу о незаконном производстве наркотических средств и незаконном производстве прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ проходили Виталий Талызин и Марат Балкатов. Обоих признали виновными в незаконном обороте свыше 163 килограммов запрещенных веществ.

Суд установил, что с февраля по август 2021 года они совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, арендовали жилой дом, расположенный в подмосковном Клину.

«В нем они произвели и хранили наркотическое средство-мефедрон, а также прекурсор наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере», - уточнили в прокуратуре.

Правоохранители задержали наркодельцов в августе того же года, изъяв при обыске 163 килограмма наркотиков.

Двух злоумышленников приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Кроме того, им придется выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске приговорили к шести годам колонии бывшего заместителя начальника КрасЖД за взятки.