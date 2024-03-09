09 марта 2024, 04:52

В Подмосковье вдова расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами из банка приколов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жительница поселка Селятино в Московской области расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами банка приколов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным авторов публикации, 38-летняя Виорика разлюбила мужа, но не захотела разводиться. Женщина решила сподвигнуть любовника Рината на убийство своего супруга. Пожаловалась, что благоверный мучает ее, бьет и издевается. За смерть мужа Виорика обещала долгую семейную жизнь с ней и два миллиона рублей в придачу.

В итоге Ринат согласился. В выбранный день он пришел в дом к паре, ударил главу семейства топором по голове, а потом добил его ножом в шею. Когда мужчина пришел за деньгами, то новоиспеченная вдова выдала сумму пачкой билетов приколов.

Рината поймали раньше, чем он раскрыл обман. Теперь полицейские разбираются с обоими подозреваемыми, их обвинили по статье «Убийство».

Ранее в Сургуте 60-летнюю местную жительницу обвинили в жестокой расправе над мужем. По данным следователей, она поссорилась с супругом в нетрезвом состоянии. Разозлившись, женщина ударила его отбойным молотком, а потом взяла нож и пырнула почти 20 раз.

Убийства Женщины Мужчины Деньги
08 марта 2024, 23:27
Дагестанец открыл стрельбу по трем мужчинам из-за места на парковке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Житель Дагестана во время конфликта с тремя мужчинами открыл по ним огонь из охотничьего карабина, один из них умер по дороге в больницу. Об этом сообщило СУ СК России по республике в Telegram-канале.

Происшествие случилось 7 марта в городе Буйнакске. Следователи выяснили, что конфликт начался между пятью местными жителями. Причиной скандала стали неприязненные отношения между ними. Во время ссоры один из мужчин достал охотничий карабин и стал стрелять в трех оппонентов.

В итоге один из них скончался, когда ехал в больницу. Двух других пострадавших смогли спасти, их госпитализировали.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - рассказали в СК.

Ведомство сообщило РИА «Новости» , что конфликт случился из-за парковочного места. Мужчины живут рядом и давно ссорятся по этому поводу. Потерпевшие ранее постоянно парковали автомобиль на территории, которая полюбилась стрелку. В итоге произошла новая ссора.

Ранее в Москве мужчина выстрелил в отца своей избранницы из-за того, что тот запретил дочери встречаться с ним. В итоге между ними случился конфликт, сначала нападавший ударил оппонента ножом, а потом достал пневматический пистолет.

Стрельба Больницы Россия Мужчины Машины
08 марта 2024, 18:16
Прохожие наткнулись на труп мужчины в Тюмени
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром 8 марта на Полевой улице в Тюмени обнаружили мужчину без сознания. Один из прохожих сообщил сайту 72.ru, что человек умер.

«Сильно впечатлительные и с детьми - лучше не ходить по короткому проходу. Найден труп», - написали в домовом чате.

Очевидцы рассказали журналистам, что на место приезжала бригада скорой. Однако спустя какое-то время врачи уехали, оставив человека лежать на земле.

Другие подробности уточняются. Сайт 72.ru направил запрос в СУ СКР по Тюменской области.

Ранее во Всеволожске Ленинградской области сантехник нашел в подвале жилого дома два трупа. На телах мужчины и женщины были кровоподтеки и гематомы.

Утром 8 марта на Полевой улице в Тюмени обнаружили мужчину без сознания. Один из прохожих сообщил сайту 72.ru , что человек умер.

Тюмень Врачи
08 марта 2024, 02:39
Прокуратура потребовала ужесточить наказание мужчинам, снявшим скальп с юноши в Электростали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Московской области потребовала ужесточить наказание двум мужчинам, которые в июле прошлого года сняли скальп с 19-летнего юноши в Электростали. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

«В связи с мягкостью назначенного <…> наказания государственным обвинителем прокуратуры города Электростали на приговор суда внесено апелляционное представление», - заявили в прокуратуре.

Преступление произошло 9 июля 2023 года в подмосковном городе Электросталь. Юноша попросил у прохожих закурить, завязался конфликт, в результате которого двое мужчин обездвижили парня и срезали у него с головы ирокез вместе с кожей. Юноша попал в больницу в состоянии шока. Нападавших задержали: одного - в Подмосковье, второго - в Калужской области.

В феврале 2024 года городской суд Электростали приговорил обвиняемых к 3,5 года колонии общего режима и выплате компенсации в размере 750 тысяч рублей.

Суд Прокуратура РФ Преступления Мужчины Электросталь
08 марта 2024, 02:31
Похитителя тюльпанов задержали в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на сумму более двух миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

«Архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил свои услуги», - рассказала Волк.

Аферист похитил партию цветов на сумму более двух миллионов рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По информации Волк, товар вернули владелице.

Во Владивостоке 6 марта продавцы тюльпанов сошлись «стенка на стенку». В Сеть выложили ролик с дракой мужчин, которые не поделили точку сбыта. В драку пришлось вмешаться участковому.

Хищения Мошенничество Цветы 8 Марта Москва

Новости по теме